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        Haberler Gündem Yargı Son dakika haberi: Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten 12. yargı paketi açıklaması | Son dakika haberleri

        Bakan Gürlek'ten 12. yargı paketi açıklaması

        Adalet Bakanı Akın Gürlek, Avrupa Parlamentosu raportörünün kendisiyle ilgili değerlendirmelerine ilişkin, söz konusu raporun bağlayıcılığı bulunmadığını belirterek, "Biz görevimizi yaptık, yapmaya da devam ediyoruz" dedi. Bakan Gürler, 'Terörsüz Türkiye' ve 12. yargı paketine ilişkin de açıklamada bulundu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16 Haziran 2026 - 13:14 Güncelleme:
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        Bakan Gürlek'ten 12. yargı paketi açıklaması

        Adalet Bakanı Akın Gürlek, Kabine Toplantısı ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Gürlek, infaz düzenlemesine ilişkin çalışma olup olmadığı yönündeki soru üzerine, yalnızca suça sürüklenen çocuklara ilişkin bazı değerlendirme ve önerilerin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne iletildiğini ifade ederek, "Çocukların cezalarının infazına ilişkin bazı önerilerimiz var. Bu konuda kurulan komisyonun raporu bekleniyor" dedi.

        "ÇALIŞMALAR BİRBİRİNDEN BAĞIMSIZ YÜRÜYOR"

        Bakan Gürlek, 12'nci Yargı Paketi içerisinde 'Terörsüz Türkiye' sürecine ilişkin düzenleme bulunup bulunmadığına ilişin, "Terörsüz Türkiye süreci ile yargı paketine ilişkin çalışmalar birbirinden bağımsız şekilde yürütülüyor. Terörsüz Türkiye sürecini Meclis yürütüyor. 12'nci Yargı Paketi'ne son şeklini vermek üzere Meclis'te yoğun bir hazırlık süreci devam ediyor. Bu çalışmalar birbirinden bağımsız ilerliyor. Ülkemizin farklı sorunlarını çözmeye yönelik çok önemli çalışmalar yürütülüyor" diye konuştu.

        "O ŞAHSIN İDEOLOJİK YAKLAŞIMI FARKLI"

        Bakan Gürlek, Avrupa Parlamentosu raportörünün kendisiyle ilgili değerlendirmelerinin sorulması üzerine, söz konusu raporun bağlayıcılığı bulunmadığını belirtti. Gürlek, görevlerini hukuk çerçevesinde yerine getirmeye devam ettiklerini söyleyerek, "Biz görevimizi yaptık, yapmaya da devam ediyoruz. Zaten o şahsın ideolojik yaklaşımı farklı. Marjinal örgütlerle irtibatları da biliniyor. Hazırlanan rapor da tavsiye kararı" değerlendirmesinde bulundu.

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