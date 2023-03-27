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Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberi: Adana'da dehşet! Ev kavgası cinayetle bitti! - Adana haberleri
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Adana'da dehşet! Ev kavgası cinayetle bitti!

Adana'da, 22 yaşındaki Hasan Akgül, oturdukları evin kendisine verilmesini isteyen ağabeyi 28 yaşındaki Ahmet Akgül´ü çıkan kavgada tabancayla öldürdü. Gözaltına alınan Hasan Akgül, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı

Son dakika haberi: Adana'da dehşet! Ev kavgası cinayetle bitti! - Adana haberleri
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DHA

Adana'da olay, Yüreğir ilçesi Doğankent Mahallesi´ndeki müstakil evin avlusunda meydana geldi. Mevsimlik tarım işçisi Ahmet Akgül (28), ailesiyle birlikte oturduğu evin kendisine verilmesini istedi. Aile bunu reddedince öfkelenen Akgül, balyozla evin duvarlarına vurmaya başladı.

İKİ KARDEŞ ARASINDA KAVGA ÇIKTI

DHA'da yer alan habere göre sakinleştirilen Akgül, evden ayrıldı. Bir süre sonra tekrar dönen Akgül, bu kez de kardeşi Hasan Akgül ile tartıştı. Hasan Akgül, ağabeyine "Bizden ne istiyorsun? Oturduğumuz evi neden sana verelim? Başka bir yerde yaşayamayız" deyince kavga çıktı.

AĞABEYİNİ 4 KURŞUNLA VURDU

Hasan Akgül, ailesine "Burayı boşaltacaksınız" diyerek saldıran ağabeyini, tabancayla 4 yerinden vurdu.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine eve gelen sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Ahmet Akgül´ün hayatını kaybettiği belirlendi. Şüpheli Hasan Akgül ise tabancayla birlikte gözaltına alındı.

"SATMAK İÇİN EVİN TAPUSUNU İSTEDİ" İDDİASI

Akgül, ağabeyinin satmak için yaşadıkları evin tapusunu istediğini, olay günü de kendisine ve ailesine saldırdığını söyledi.

KATİL ZANLISI KARDEŞ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Hasan Akgül, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Ahmet Akgül ise yakınları tarafından toprağa verildi.

Haberi Hazırlayan : Alper Uruş
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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