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        Haberler Gündem Son dakika: Adana'da 5.5 büyüklüğünde deprem

        Son dakika haberi Adana'da 5.5 büyüklüğünde deprem

        Adana'nın Kozan ilçesinde saat 08.44'te 5.5 büyüklüğünde deprem oldu. Deprem çevre illerden de hissedilirken, vatandaşlarda panik oluştu

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        Giriş: 25.07.2023 - 08:53
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        Adana'da 5.5 büyüklüğünde deprem
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        AFAD, saat 08.44'te merkez üssü Adana'nın Kozan ilçesi olan 5,5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

        Adana'nın Kozan ilçesinde deprem oldu.

        AFAD verilerine göre; deprem 5,5 büyüklüğünde ve yerin 11 km derinliğinde meydana geldi.

        Deprem çevre illerden de hissedildi.

        Deprem, kent merkezi ve çevre ilçelerde paniğe neden oldu. Vatandaşlar evlerinden ve işyerlerinden kendilerini sokağa attı.

        Bölgede herhangi bir hasar olup olmadığı araştırılıyor.

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