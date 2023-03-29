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Haberler Gündem Politika Son dakika: Ağıralioğlu'ndan istifa açıklaması: Zorunlu hale geldi
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Son dakika haberi Ağıralioğlu'ndan istifa açıklaması

İYİ Parti'den istifa eden Yavuz Ağıralioğlu, "Zorunlu hale geldi istifa. Parti yetkililerine yük haline geldim" dedi.

Son dakika: Ağıralioğlu'ndan istifa açıklaması: Zorunlu hale geldi
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DHA

İYİ Parti'den istifa eden Yavuz Ağıralioğlu, " Kuralsız, ahlaksız, ilkesiz kazanmaktansa, doğruluktan kaybetmeyi seçtim. İYİ Parti'yle siyasi birlikteliğimi nihayete erdiriyorum. Siyasete devam edeceğim" dedi.

Yavuz Ağıralioğlu, istifasının ardından basın toplantısı düzenledi.

Ağıralioğlu, "Bugün benim için zor bir gün. Siyasi bir mesuliyeti konuştum her zaman. Süreçlerle ilgili itirazlarım oldu. Geçen hafta irademizi beyan ettim. Şehit ailelerinden dua, kandilden beddua aldım. Dualar şerefimdir" dedi.

Ağıralioğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

"Zorunlu hale geldi istifa. Parti yetkililerine yük haline geldim. Kuralsız, ahlaksız, ilkesiz kazanmaktansa, doğruluktan kaybetmeyi seçtim. İYİ Parti'yle siyasi birlikteliğimi nihayete erdiriyorum. Siyasete devam edeceğim.

Bana başka partilerden ne teklif oldu ne de bir istişare. Seçim sonuçlarından sonra yeni zeminler, yeni yolları daha sağlıklı düşünürüz."

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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