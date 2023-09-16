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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Ahmet Nur Çebi'den "seçim" açıklaması - Beşiktaş Haberleri

        Ahmet Nur Çebi'den "seçim" açıklaması

        Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, "Seçim gerekiyorsa Mayıs ayında bunu tartışır seçime gideriz. Mühim olan Beşiktaş'tır" ifadelerini kullandı

        Oğuzhan Genç
        ogenc@haberturk.com
        Giriş: 16.09.2023 - 12:49 Güncelleme: 16.09.2023 - 12:57
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        Ahmet Nur Çebi'den "seçim" açıklaması
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        İşte Ahmet Nur Çebi'nin Divan kurulundaki açıklamalarından satır başları:

        "Stadyum sponsorluğuyla ilgili gelecek hafta her türlü detayın bittiği ve imzalandığı bir süreç yaşayacağımızı müjdelemek istiyorum. Markamıza yakışan, değeri diğerlerinden yukarıda olan bir sponsorluk sözleşmesiyle çok kısa sürede huzurlarınıza geleceğim."

        "Weghorst'un sözleşmesinin bitmesine 4 ay kala, 2.8 milyon euro kazandık. Belki de bunun yıllarca tekrarı olmayabilir. Amir'i aldık ara transferde, Onur'u aldık. Bunların hepsini alt alta koyarsak, zaten biz ara transferde yaz transferlerinin yarısını çözmüştük."

        "Son 24 maçta 20 galibiyet var. Bunun içinde 10 kişiyle Fenerbahçe deplasmanında alınmış bir galibiyet var. Galatasaray, geçen sene kupayı kucakladı ama onları bile sahamızda yendik. Bunun yanında gidenlerin yerine koyduklarımıza bakın. Biz bu sene şampiyon olacağız. Yeter ki birlik ve beraberlik içinde, sporcularımızı üzecek davranışlarda bulunmayalım."

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        TALİSCA VE RAMOS KONUSU

        "Talisca için kulübüyle görüştük, kulübü satmak istemedi. Ramos konusu, çok değerli bir kardeşimin Beşiktaş'a kazandırıp, onun başarılı olacağını düşündüğü bir süreçti. Kulübün imkanlarını zorlayarak ona destek olmaya çalıştım ancak teklifimizin çerçevesinde bile dolaşmayan bir oyuncuydu. İstifa eden yöneticimle bir sorunum yok. O, bu transferi çok istedi ama ben Ramos transferini Beşiktaş'a çok büyük zarar verebileceğini düşünerek yapamadım."

        "MHK'nin içindeki bazı hakemlerle sorunumuz var. Onların kafaları karışık. Ben, 'Bu hakemler gitsin, geri gelmesinler' diyen tek kişiydim. Bugün hakemlerle alakalı bir şey söylenecekse tek ben söyleyebilirim, diğerlerinin ağzını açmaya hakkı yok."

        "MAYIS AYINDA TARTIŞIR, GEREKİYORSA SEÇİME GİDERİZ"

        "Beşiktaş'a yarın başkan olacak adaylarla ilgili, onların itibarını sarsacak herhangi bir şey yapmamam gerektiğini biliyorum. Seçim gerekiyorsa, oturur konuşuruz. Mayıs ayında tartışır, gerekiyorsa seçime de gideriz. Benim için sorun değil. Mühim olan Beşiktaş."

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        DİVAN KURULU TOPLANTISINDAN NOTLAR

        BJK Akatlar Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen toplantıya, siyah-beyazlı kulübün divan kurulu başkanı Tevfik Yamantürk, Başkan Ahmet Nur Çebi ile yönetim kurulu ve divan kurulu üyeleri katıldı.

        Tevfik Yamantürk, yaptığı konuşmada, Beşiktaş'ın kendi ayakları üzerinde duracak şekilde yapılanması gerektiğini belirterek, "Beşiktaş'ımızın Çinliler, Araplar ve Rus oligarklar tarafından alınması mı istiyoruz ya da sahibi biz Beşiktaşlılar olarak mı kalacağız? Burada bir tercihte bulunacağız. Gelirimiz, taş çatlasa 60 milyon avro. Tuhaf tuhaf rakamlarla yaşamamız mümkün değil." ifadelerini kullandı.

        Siyah-beyazlı kulübün başkanlığına aday olacağı şeklindeki iddialara ilişkin de görüşlerini aktaran Yamantürk, "Sağda, solda duyuyoruz ve okuyoruz. Diyorlar ki '100 milyon avroyla geliyor'. Bizim kültürümüzde böyle bir şey yok. Böyle rakamlara telaffuz etmek bana yakışmaz. Doğru değil." diye konuştu.

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