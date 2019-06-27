23 Haziran İstanbul seçimlerinin tamamlanmasının ardından, AK Parti'de hem yönetim organlarında hem de kulislerde seçim sonuçlarına ilişkin değerlendirmeler yapılıyor. İlk etapta "seçim yenilenmesi kararı" sorgulanırken, "seçim yenilenmesi yerine oyların yeniden sayımı sağlanabilseydi, seçimi alırdık" görüşü dile getiriliyor.

AK Parti'den isminin açıklanmasını istemeyen iki yönetici, seçim sürecini ve sonucunu değerlendirdi.

"SEÇİM YENİLENMEYECEKTİ"

AK Parti'de seçim sürecini yöneten önemli isimlerden biri, seçimlerin iptal kararına ilişkin olarak şunları söyledi:

"Biz 31 Mart seçimlerinin yenilenmesini istemedik. Oyların yeniden sayımını istedik. Nereden çıktı bu seçim yenilenmesi? Oyların yeniden sayımı için biz çaba gösterirken, CHP milletvekilleri 'Ne yapıp edip saydırmayalım' diyorlardı. Kulaklarımızla duyduk. İstanbul İl Seçim Kurulu Başkanı kadın bıraktı, kaçtı, emekli oldu. Başına bir şey geleceğinden korktu. Oyların yeniden sayımı reddedilince seçimin yenilenmesi kararı çıktı. Oylar sayılsaydı biz o seçimi alırdık."

"SANDIK NEDEN YENİDEN KURULDU, ANLATAMADIK"

"İstanbul seçmenine sandığın neden yeniden kurulduğunu anlatamadık. Aslında oyların yeniden sayımı sırasında oy farkının gittikçe kapanması, sandıktaki yolsuzluğu ortaya koyuyordu. Bunu sağlayamadık" diyen AK Parti yöneticisi, "Seçmen, 'Bana geldiniz bir kere, daha niye beni sandığa çağırıyorsunuz' dedi biz cevabı verdik ama anlatamadık. Ben buradan kalkıp 12 saatlik otobüs yolculuğu yapıyorsam, otobüs 12 saat değil 12 saat 15 dakikada İstanbul'a varıyorsa ben mutsuz olurum. Çünkü kendimi 12 saate ayarlamışım. Seçmen de kendini ayarlamıştı, 31 Mart'ta sandığa gidecek, işi bitecekti. Tekrar sandığa çağırmamız ters tepti" dedi.

MAĞDURİYET ALGISI

AK Partili yönetici, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini işaret ederek, "Ankara’da belediye başkanı kampanyasında CHP adayı sadece 'hak yerini bulacak' dedi. Belediyeye ilişkin projeler konuşulmadı. Seçmende 2014’ten kalan bir mağduriyet algısı vardı, seçim bunun üzerine kuruldu. AK Parti Ankara’da kazanmış olsaydı, vaatlerimiz konuşuluyor olurdu, 'Şunu söz vermiştiniz hani nerede?' diye. Şimdi Ankara’da kimse vaatleri takip etmiyor. İstanbul da öyle. Adam mazbatasını aldı, siz elinden aldınız, hakkını yediniz, niye uğraştınız? Bu algıyı kıramadık. Ordu'da VIP olayı bile mağduriyet algısına hizmet etti. Yakınlarımızdan bile 'Bırakın kullansın VIP'i niye kullandırmıyorsunuz' diyenler oldu" ifadelerini kullandı.

"BİZDE İÇ HESAPLAŞMA OLMAZ"

Seçim sonuçlarının ayrıntılı olarak analiz edileceğini söyleyen AK Partili yönetici, "Bizden 200 bin oy kaymış. Bunlar ayrıntılı analizlerle incelenecek. Bunun sonucunda da sorumlulukların gereği yerine getirilir. Ancak Tayyip Bey'den sert bir hareketi kimse beklemesin. Bizi takip edenler bilir. Bizde iç hesaplaşma olmaz. Bu süreç bir iç hesaplaşmaya dönüşmez" dedi.

"SORUMLU KİMSE BENDEN BAŞLAYARAK…"

AK Parti’nin başka bir yöneticisi de Meclis kulislerinde gazetecilerle sohbetinde "Öncelikle dersimizi alacağız. Gereğini yerine getireceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımız, 'Benden başlayarak sorumluluk kimdeyse hepsinin takipçisi olacağım' dedi. Teşkilatlar, milletvekilleri, yöneticiler, bakanlar tüm bu süreçte gerekli değerlendirmeler yapılacak" dedi.

"İSTANBUL KONUŞULMADI"

"Seçimde İstanbul'da eksik bırakılan şeylerden şikayet edilmedi, İstanbul konuşulmadı" diyen AK Partili yönetici, "Çünkü AK Parti’nin yönettiği İstanbul'da önemli bir eksik bulamadılar. Direklere asılı çiçeklikler bile sulanıyor, ulaşım sorunu çözülmüş bir İstanbul var" ifadelerini kullandı.

CHP'Lİ BELEDİYELER SUÇLANIYOR

AK Partili isim, dikey yapılaşma örneğini göstererek, "Genel başkanımızın ‘İstanbul’a ihanet ettiler’ sözüyle kastettiği, dikey yapılaşmada sorumluluk bizde değildi. Yüksek binaların olduğu yerlere bakın, hepsi CHP’li ilçe belediyelerin bulunduğu yerler. 11 CHP’li belediye" diye konuştu.

"3M" TESPİTİ

"İstanbul’da bu süreçte "3M" etkili olacak. Meşruiyet, Mağduriyet, Münakaşa" diyen AK Partili yönetici şunları söyledi:

"Öncelikle Ekrem İmamoğlu ilk geldiği günden bu yana Cumhurbaşkanına sıcak mesajlar veriyor. Cumhurbaşkanı üzerinden 'meşruiyet' sağlamaya çalışıyor. Sevgi muhabbet sağlamaya çalışıyor. Tıpkı vaftiz gibi, kutsallık kazandırır gibi Cumhurbaşkanımızın üzerinden meşruiyet sağlamaya çalışıyor. Bu ne kadar etkili olacak, önümüzdeki süreçte belirleyici olacak.

Mağduriyet algısını kullanmaya devam ediyor. Bu algı üzerinden seçimi kazandı. 'Mazbatasını elimizden aldınız' algısı. Başkan seçildi ancak bu algıyı kullanmaya devam edecek. Cumhurbaşkanımız İstanbul'u CHP'li belediyeden devraldığında, borç yükü altındaydı, ancak mağdur edebiyatına sığınmadı. Biz sorunsuz bir İstanbul bıraktık, buna hakkı olmayacak. Süreçte bunu takip edeceğiz."

MÜNAKAŞA SÜRECİ

AK Partili yönetici sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hem parti içinde hem de parti dışında 'münakaşa' ile süreç şekillenecek. Parti dışındaki münakaşadan çok parti içine dönük bir süreç etkili olabilir. Kılıçdaroğlu, 'Bu iş bizim adalet yürüyüşümüzle başladı' dedi. Yani, 'Sen yaptık ama biz başlattık' diyor. Orada bir koltuk kavgası, liderlik yarışı başlayabilir. Şimdiden işaretleri görünüyor. Bu da süreçte etkili olacak.

Parti dışındaki tartışma ise daha çok ortaklar arasında olacak. Şimdiden İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde cenaze işlerinin Süleymancılara verildiği konuşuluyor. Çok sayıda belediye şirketi var. İYİ Parti, bir şeyler isteyecek. Bizde bile ortada bir koalisyon yok, 'genel müdürler hep CHP'li gibi' teşkilattan yakınmalar geliyor ki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde ortaklar bir paylaşım isteyecek. Bu da ister istemez o blokta münakaşaya, ilerde de çatlaklara neden olabilecek."

"İSTANBUL'A KAYBETMEDİK"

Seçim sonuçları değerlendirilirken, 2023 hedeflerine de hız verileceğini söyleyen AK Partili yönetici, "Biz bu süreçte seçim sonuçlarını değerlendireceğiz hem de 2023’ye dönük çalışmaya odaklanacağız. Biz İstanbul’u kaybetmedik, İstanbul bıçak sırtı. Anadolu’ya giden oylarla birlikte yüzde 48 oyumuz var. Yüzde 45 oy bizim İstanbul’u kaybettiğimiz anlamına gelmiyor. Bu süreçte hem karşı ittifakta yaşananlar hem bizim izleyeceğimiz politikalar etkili olacak. Bıçağın sırtından İstanbul bizim tarafa da gelebilir, karşı tarafa da" diye konuştu.

SİSTEMDE REVİZE BEKLENTİSİ

"Önümüzdeki süreçte hem kadrolarda hem de sistemde revize olabilir" diyen AK Partili yönetici, "Cumhurbaşkanlığında kurullar var, aynı zamanda kabine var. Amerika’da Temsilciler Meclisi ve Senato var ama orada başkanın veto yetkisi çok güçlü. Bunlar değerlendirilebilir. Kabine ile Meclis'in milletvekillerinin arası kopuk. Meclis'te genel kurula girme açısından değil ama milletvekilleriyle diyaloğun sağlanması açısından, seçmen taleplerinin yürütmeye yansıtılması açısından 'nöbetçi bakan' uygulamasına başlayabiliriz" dedi.