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AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Habertürk TV'ye gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Akbaşoğlu, memur-emekli maaşı ve asgari ücret zammıyla ilgili, "İnsanlarımızın beklentisi mutlaka karşılanacak" dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu'nun açıklamaları şöyle:

"Çalışma Bakanlığımızın ve Maliye Bakanlığımızın, bu konuda teknik yönde yaptığı çalışmalar söz konusu. Toplu sözleşmeler çerçevesinde ortaya çıkan bir oran var, enflasyon oranının yansıtılması söz konusu bir de refah payını buraya ekleyerek memur maaşlarına yansıtılacak. Ne vaat ettiysek onu gerçekleştiren bir partiyiz. Dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanımızın vaat ettiği gerçekleştirilecektir. Bu da inşallah bir ay içerisinde göreceğiz.

Asgari ücretle ilgili ve en düşük memur maaşının 22 bin TL olması ile ilgili kanun teklifimizi hemen komisyonlar oluşur oluşmaz ortaya koyacağız. Haziran ayının da enflasyonunun ortaya çıkması lazım. 6 aylık dönemdeki enflasyon oranını ve refah farkını değerlendireceğiz.

"BAYRAMDAN ÖNCE HEM İKRAMİYELERİN HEM DE MAAŞLARIN VERİLMESİ KONUSUNDA ÇALIŞMA SÖZ KONUSU"

Alım gücü esastır, vatandaşımızın beklentisi karşılanacak. Emeklileri kapsam içerisine alan ve kendi içerisindeki kademelendirmeyi de göz önünde bulunduracak ve çalışanlarımızı memnun edecek düzenlemeyi bir ay içerisinde görmüş olacağız. Bayramdan önce de hem ikramiyelerin hem de maaşların verilmesi konusunda da çalışma söz konusu.

"FAHİŞ KİRAYA CEZA DÜZENLEMESİ İÇİN ADALET BAKANLIĞIMIZ ÇALIŞMALARINI YÜRÜTÜYOR"

Fahiş kiralara ceza yasal düzenlemesi ile ilgili 27. dönemde yapılan bir yasal düzenleme söz konusu. Temmuz ayına kadar da, yüzde 25’le bu kira artırımlarını belirleyen bir düzenleme söz konusu. Özellikle iş ve kira davalarında mahkemelerin iş yükünü azaltmaya ve tarafları kendi rızalarıyla arabulucu marifetiyle çözme konusu da adımlarımız vardı. Bu çerçevede Adalet Bakanlığımız da çalışmalarını yürütüyor."

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