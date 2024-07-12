Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 11.056,23 %0,29
        DOLAR 33,0481 %0,64
        EURO 36,0356 %0,60
        GRAM ALTIN 2.558,75 %0,36
        FAİZ 40,68 %0,32
        GÜMÜŞ GRAM 32,79 %-1,29
        BITCOIN 57.956,00 %0,70
        GBP/TRY 42,9177 %0,80
        EUR/USD 1,0902 %0,31
        BRENT 85,79 %0,46
        ÇEYREK ALTIN 4.183,55 %0,36
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Son dakika haberi AK Parti'den emekli maaşı açıklaması - İş-Yaşam Haberleri

        Son dakika haberi AK Parti'den emekli maaşı açıklaması

        AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, en düşük emekli maaşına yapılacak zamla ilgili sorulan soruya, "Önümüzdeki hafta başında açıklarız" diyerek cevap verdi

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 12.07.2024 - 16:18 Güncelleme: 12.07.2024 - 17:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        AK Parti'den emekli maaşı açıklaması
        ABONE OL
        ABONE OL

        AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, en düşük emekli maaşlarına ilişkin çalışma hakkında, önümüzdeki günlerde toplantı yapıldığında açıklama yapacaklarını söyledi.

        AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, başıboş sokak hayvanları ile ilgili kanun teklifi hakkında düzenlediği basın toplantısında basın mensuplarının en düşük emekli maaşlarına ilişkin çalışma ile ilgili sorularını da cevapladı. Güler, “Bugünlerde bakanlarımızın farklı programları nedeniyle bakanlıkların etki analizleri çalışmaları tamamlanmadı. Bu hafta sonuna doğru herhangi bir toplantı yapamadık. Önümüzdeki günlerde toplantı yapıldığında açıklama yaparız” dedi.

        Güler, toplantının yapılmadığını belirterek, “Her rakamın bir karşılığı var. Aramızda henüz konuşmadık” ifadelerini kullandı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ata Emre Akman cinayetinde karar!
        Ata Emre Akman cinayetinde karar!
        "Türkiye çevrimiçi alışverişte dünya üçüncüsü"
        "Türkiye çevrimiçi alışverişte dünya üçüncüsü"
        Öğretmen cinayetinde soruşturmanın seyri değişti!
        Öğretmen cinayetinde soruşturmanın seyri değişti!
        Geçen hafta 3 kişi ölmüştü! O ilçede yasak ve dikkat uyarısı!
        Geçen hafta 3 kişi ölmüştü! O ilçede yasak ve dikkat uyarısı!
        Sokak hayvanları teklifi Meclis'te: İşte 17 maddelik tekliften ayrıntılar
        Sokak hayvanları teklifi Meclis'te: İşte 17 maddelik tekliften ayrıntılar
        Selin Kabaklı'dan Ebru Gündeş'e gönderme
        Selin Kabaklı'dan Ebru Gündeş'e gönderme
        Fenomen soruşturması: Neslim ve İnanç Güngen çifti ile çalışanların ifadeleri ortaya çıktı
        Fenomen soruşturması: Neslim ve İnanç Güngen çifti ile çalışanların ifadeleri ortaya çıktı
        Arap turistler, golf aracıyla Uzungöl'e düştü
        Arap turistler, golf aracıyla Uzungöl'e düştü
        En çok sıçrama yapan 10 futbolcu!
        En çok sıçrama yapan 10 futbolcu!
        Bakan Kacır'dan otomotivde yeni yatırım açıklaması
        Bakan Kacır'dan otomotivde yeni yatırım açıklaması
        Beşiktaş defteri kapandı! Fenerbahçe...
        Beşiktaş defteri kapandı! Fenerbahçe...
        Kalp ameliyatı açıklamadan vazgeçirdi
        Kalp ameliyatı açıklamadan vazgeçirdi
        Kayıp genç kız, parçalanmış halde bulundu!
        Kayıp genç kız, parçalanmış halde bulundu!
        Tok tutuyor, şeker oranı düşük! Bu 7 meyveyi listenize ekleyin
        Tok tutuyor, şeker oranı düşük! Bu 7 meyveyi listenize ekleyin
        Bu kadarını kimse beklemiyordu!
        Bu kadarını kimse beklemiyordu!
        İspanya rekor, İngiltere ilk peşinde
        İspanya rekor, İngiltere ilk peşinde
        Danimarkalı ünlü futbolcu Bodrum'da aşka geldi
        Danimarkalı ünlü futbolcu Bodrum'da aşka geldi
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        En-Nesyri'de kader haftası!
        En-Nesyri'de kader haftası!