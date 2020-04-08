Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerGündemSon dakika haberi! Bakan Akar'dan korona mesajı! Haftada 4 milyon maske...
ABONE OL

Son dakika haberi Akar'dan korona mesajı! Haftada 4 milyon maske...

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, koronavirüs önlemleri hakkında, "Her türlü tedbiri alıyoruz. Koronavirüs özellikle operasyon bölgelerine sirayet etmedi. Bir haftada 3,5-4 milyon cerrahi maske yapabilecek durumdayız. Haftada 105 milyon tulum da yapabilecek duruma geldik. Kapasitemizi önümüzdeki hafta, haftada 10 milyon cerrahi maskeye çıkaracağız" dedi. İdlib'deki Türk-Rus ortak devriyesi hakkında konuşan Bakan Akar, "Bugün üçüncü müşterek devriye tamamlandı. Devriyeler devam edecek" diye konuştu

son dakika haber

 

Milli Savunma Bakanı Akar, TRT Haber'de gündeme ilişkin önemli açıklamalar yaptı. Koronavirüs ile mücadele konusunda bilgi veren Bakan Akar, "İlk günden itibaren korona ile ilgili tedbirlerimizi aldık. Alınması gereken tedbirleri görüştük. Sağlık Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ile yakın temasımızı sürdürüyoruz. Tüm kademelerde birimler oluşturuldu. Anlık çalışmalar yapılıyor. Alınması gereken tedbirler alındı" dedi.

"En önemli konu virüsün operasyon bölgelerine sirayet etmemesi" diyen Bakan Akar, "Arkadaşlarımız olağanüstü gayret gösteriyor. Şu ana kadar birliklerimizde, kara-deniz-hava bir sıkıntımız olmadı. Yapılan çalışmalarda mesafe kat edildi. Sağlık Bakanlığına da müteşekkiriz. Bu virüs silahlı kuvvetlerimize sirayet etmedi. Karargah ve kışlalarda bütün faaliyetlerimiz asgari personel ile yürütülüyor. Alınan tedbirlerimiz başarılı bir şekilde uygulandı. Çalışmalarımız sürüyor" dedi.

HAFTADA 10 MİLYON

Milli Savunma Bakanlığı'na ait fabrikalarda maske ve dezenfektan üretimi konusuna da değinen Hulusi Akar, "Virüs ortaya çıktıktan sonra durum değerlendirilmesi yapıldı. Bir hafta takriben 3.5-4 milyon cerrahi maske yapabilecek durumdayız. Haftada 105 milyon tulum da yapabilecek duruma geldik. İlaç fabrikamızda da haftalık dezenfektan üretiyoruz. Makina alımları, yeni ekipmanlar almaya devam ediyoruz. Tüm halkımıza da ücretsiz göndermek, dost ve müttefik ülkelere de gönderebilmek için haftalık 10 milyon üretim yapacağız" diye konuştu.

Bakan Akar sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sağlık Bakanlığı personelimiz omuz omuza çalışıyor. Zorunlu olarak mesleki zaruret olarak doktorlarımız ve sağlık çalışanlarımız için elimizdeki imkanları değerlendirdik. Bazı ordu evlerimizi sağlık personellerine tahsis ettik. Bakan Koca ile günde birkaç kez görüşüyoruz. Tekniğimizi ve teknolojimizi gözden geçirip ilaç üretimine başlayacağız."

Bakan Akar, "15 Nisan'da NATO Savunma Bakanları olarak video konferansla toplanacağız" dedi.

İDLİB'DE SON DURUM

İdlib'deki son gelişmeleri aktaran Bakan Akar, "Rejim unsurlarına çok büyük zayiatlar verildi. 5 Mart'ta Moskova'da Rus heyetle mutabakat yapıldı ve ateşkes ilan edildi. Şu anda mutabakatta birkaç münferit ateşkes ihlali ile birlikte genel olarak huzur ortamı devam etmektedir. Gerginlik azalmış durumdadır. Her şeye rağmen bizim için teyakkuz esastır" dedi.

Üçüncü devriyenin tamamlandığı bilgisini veren Hulusi Akar, "Önümüzdeki dönemde devriyeler devam edecek. Ateşkesin kalıcı hale gelmesi en temel dileğimizdir. Harekat bölgelerinde faaliyetlerimiz sürüyor. 1 Ocak'tan beri, harekat bölgelerinde, 903 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Mehmetçik polis ve jandarmamız ile görevlerini omuz omuza gerçekleştiriyor. Meşru müdafaa esastır. Bize yapılan saldırılara karşı beklemeksizin oradaki arkadaşlarımız gereğini yapmaktadır" diye konuştu.

Yapılan operasyonlar hakkında bilgi veren Bakan Akar şunları söyledi:

"1 Ocak'tan beri 59 kara operasyonu, 90 hava operasyonu yapıldı. 200 terörist etkisiz hale getirildi. Terör örgütü ele başları gittikleri yolun yol olmadığını gördüler. En son terörist etkisiz hale getirilene kadar operasyonlar devam edecektir. İnşallah bu terörün üstesinden geleceğiz. Hudut güvenliğimiz de aralıksız devam etmektedir. 11 bin 888 illegal hudut geçişine müdahale ettik. Yunanistan-Bulgaristan sınırında 28 Şubat'tan bu yana 148 bin 763 kişinin karşı tarafa geçtiğini tespit ettik."

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

PTT Ücretsiz maske başvuru: 5 adet maske! E-devlet maske başvurusu nasıl yapılır?
GÜNDEMPTT Ücretsiz maske e-devlet ile başvur
Zehra Zümrüt Selçuk: Kadına yönelik şiddetle mücadele kesintisiz sürüyor
GÜNDEMBakan Selçuk'tan kadına yönelik şiddet mesajı!
Son dakika halüsinasyon katliamı.. Üç kişiyi öldürmüştü! - Haberler
GÜNDEMÜç kişiyi öldürmüştü! Halüsinasyon görmüş!
Seyahat izni başvuru: Uyarılara dikkat! e-Devlet seyahat izni nasıl alınır?
GÜNDEMSeyahat izni e-Devlet başvuru ekranı
Adana'da 3 bin 600 litre sahte içki ele geçirildi
GÜNDEM3 bin 600 litre sahte içki ele geçti
Mevlid Kandili ne zaman? Mevlid Kandili'nin önemi nedir? Diyanet 2020 Mevlid Kandili tarihi
GÜNDEMDiyanet 2020 Mevlid Kandili tarihi
8 Nisan Sağlık Bakanlığı Koronavirüs tablosu! Türkiye günlük koronavirüs tablosu ve güncel vaka sayısı
GÜNDEM8 Nisan Türkiye Koronavirüs tablosu
Kadın belediye başkanlarından korona toplantısı
GÜNDEMKadın belediye başkanlarından korona toplantısı
Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurmuştu, Atatürk Havalimanı'nda çalışma başladı!
GÜNDEMErdoğan duyurmuştu, çalışma başladı!
Corona virüs haritası CANLI 8 Nisan 2020! Coronavirus map live: Koronavirüs haritası son durum (Dünya)
GÜNDEMCorona virüs haritasında son durum

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X