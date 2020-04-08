Milli Savunma Bakanı Akar, TRT Haber'de gündeme ilişkin önemli açıklamalar yaptı. Koronavirüs ile mücadele konusunda bilgi veren Bakan Akar, "İlk günden itibaren korona ile ilgili tedbirlerimizi aldık. Alınması gereken tedbirleri görüştük. Sağlık Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ile yakın temasımızı sürdürüyoruz. Tüm kademelerde birimler oluşturuldu. Anlık çalışmalar yapılıyor. Alınması gereken tedbirler alındı" dedi.

"En önemli konu virüsün operasyon bölgelerine sirayet etmemesi" diyen Bakan Akar, "Arkadaşlarımız olağanüstü gayret gösteriyor. Şu ana kadar birliklerimizde, kara-deniz-hava bir sıkıntımız olmadı. Yapılan çalışmalarda mesafe kat edildi. Sağlık Bakanlığına da müteşekkiriz. Bu virüs silahlı kuvvetlerimize sirayet etmedi. Karargah ve kışlalarda bütün faaliyetlerimiz asgari personel ile yürütülüyor. Alınan tedbirlerimiz başarılı bir şekilde uygulandı. Çalışmalarımız sürüyor" dedi.

HAFTADA 10 MİLYON

Milli Savunma Bakanlığı'na ait fabrikalarda maske ve dezenfektan üretimi konusuna da değinen Hulusi Akar, "Virüs ortaya çıktıktan sonra durum değerlendirilmesi yapıldı. Bir hafta takriben 3.5-4 milyon cerrahi maske yapabilecek durumdayız. Haftada 105 milyon tulum da yapabilecek duruma geldik. İlaç fabrikamızda da haftalık dezenfektan üretiyoruz. Makina alımları, yeni ekipmanlar almaya devam ediyoruz. Tüm halkımıza da ücretsiz göndermek, dost ve müttefik ülkelere de gönderebilmek için haftalık 10 milyon üretim yapacağız" diye konuştu.

Bakan Akar sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sağlık Bakanlığı personelimiz omuz omuza çalışıyor. Zorunlu olarak mesleki zaruret olarak doktorlarımız ve sağlık çalışanlarımız için elimizdeki imkanları değerlendirdik. Bazı ordu evlerimizi sağlık personellerine tahsis ettik. Bakan Koca ile günde birkaç kez görüşüyoruz. Tekniğimizi ve teknolojimizi gözden geçirip ilaç üretimine başlayacağız."

Bakan Akar, "15 Nisan'da NATO Savunma Bakanları olarak video konferansla toplanacağız" dedi.

İDLİB'DE SON DURUM

İdlib'deki son gelişmeleri aktaran Bakan Akar, "Rejim unsurlarına çok büyük zayiatlar verildi. 5 Mart'ta Moskova'da Rus heyetle mutabakat yapıldı ve ateşkes ilan edildi. Şu anda mutabakatta birkaç münferit ateşkes ihlali ile birlikte genel olarak huzur ortamı devam etmektedir. Gerginlik azalmış durumdadır. Her şeye rağmen bizim için teyakkuz esastır" dedi.

Üçüncü devriyenin tamamlandığı bilgisini veren Hulusi Akar, "Önümüzdeki dönemde devriyeler devam edecek. Ateşkesin kalıcı hale gelmesi en temel dileğimizdir. Harekat bölgelerinde faaliyetlerimiz sürüyor. 1 Ocak'tan beri, harekat bölgelerinde, 903 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Mehmetçik polis ve jandarmamız ile görevlerini omuz omuza gerçekleştiriyor. Meşru müdafaa esastır. Bize yapılan saldırılara karşı beklemeksizin oradaki arkadaşlarımız gereğini yapmaktadır" diye konuştu.

Yapılan operasyonlar hakkında bilgi veren Bakan Akar şunları söyledi:

"1 Ocak'tan beri 59 kara operasyonu, 90 hava operasyonu yapıldı. 200 terörist etkisiz hale getirildi. Terör örgütü ele başları gittikleri yolun yol olmadığını gördüler. En son terörist etkisiz hale getirilene kadar operasyonlar devam edecektir. İnşallah bu terörün üstesinden geleceğiz. Hudut güvenliğimiz de aralıksız devam etmektedir. 11 bin 888 illegal hudut geçişine müdahale ettik. Yunanistan-Bulgaristan sınırında 28 Şubat'tan bu yana 148 bin 763 kişinin karşı tarafa geçtiğini tespit ettik."