İHA

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bir vatandaş sokak ortasında köpeği bıçakla yaraladı.

Akılalmaz olay Kadınlar Denizi Mahallesi’nde meydana geldi. İHA'nın haberine göre, V.A. isimli bir kişi, evinin önünde bulunan sokak köpeğini henüz bilinmeyen bir nedenle kalça kısmından bıçakladı. Kanlar içinde yere yığılan köpeğe ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı.

Polis ekiplerine haber veren çevre sakinleri V.A. isimli kişinin evinin önünde dakikalarca bekleyerek olaya tepki gösterdi. Olay yerine gelen polis ekipleri köpeğe bıçakla saldıran V.A.'yı ifadesi alınmak üzere karakola götürdü. Şehit Fuat Kaplan Polis Karakolu'na giden hayvanseverler köpeği bıçaklayan V.A.'dan şikâyetçi oldu.