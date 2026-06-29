İstanbul'da olay, gece saatlerinde Pendik ilçesi Kavakpınar Mahallesi Cemil Meriç Caddesi'nde meydana geldi.

ÇOCUKLARIN TARTIŞMASI KAVGA ÇIKARTTI

İddiaya göre, aralarında daha önceden husumet bulunan akraba iki aile arasında çocuklar nedeniyle başlayan tartışma kısa sürede silah ve bıçakların kullanıldığı kavgaya dönüştü.

12 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kavgada yaralanan A.Ş., B.Ş., M.Ş., F.S., E.T., N.Ş., T.Y., S.Y., M.Y., H.Y., R.Y. ve M.Ş., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

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1 KİŞİNİN DURUMU CİDDİ

Yaralılardan S.Y.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu, tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

ÇOK SAYIDA MERMİ KOVANI BULUNDU

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, bir araca çok sayıda merminin isabet ettiğini belirleyip sokakta 7 adet kovan tespit etti.

5 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Polis ekiplerinin olayla ilgili yürüttüğü çalışmalarda Y.Ş., M.Ş., K.Ş., K.Ş. ve A.S. isimli 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.