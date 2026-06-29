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        Haberler Gündem 3. Sayfa Akrabaların silahlı kavgası: 12 yaralı

        Akrabaların silahlı kavgası: 12 yaralı

        İstanbul'un Pendik ilçesinde, akrabalar arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 12 kişi yaralandı. Olayla ilgili 5 şüpheli yakalanırken, sokakta ve park halindeki bir araçta çok sayıda mermi izi tespit edildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 29 Haziran 2026 - 09:59 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Akrabaların silahlı kavgası: 12 yaralı

        İstanbul'da olay, gece saatlerinde Pendik ilçesi Kavakpınar Mahallesi Cemil Meriç Caddesi'nde meydana geldi.

        ÇOCUKLARIN TARTIŞMASI KAVGA ÇIKARTTI

        İddiaya göre, aralarında daha önceden husumet bulunan akraba iki aile arasında çocuklar nedeniyle başlayan tartışma kısa sürede silah ve bıçakların kullanıldığı kavgaya dönüştü.

        12 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

        İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kavgada yaralanan A.Ş., B.Ş., M.Ş., F.S., E.T., N.Ş., T.Y., S.Y., M.Y., H.Y., R.Y. ve M.Ş., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

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        1 KİŞİNİN DURUMU CİDDİ

        Yaralılardan S.Y.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu, tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

        ÇOK SAYIDA MERMİ KOVANI BULUNDU

        Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, bir araca çok sayıda merminin isabet ettiğini belirleyip sokakta 7 adet kovan tespit etti.

        5 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

        Polis ekiplerinin olayla ilgili yürüttüğü çalışmalarda Y.Ş., M.Ş., K.Ş., K.Ş. ve A.S. isimli 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

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