Aksaray'da meydana gelen selde kaybolan 3 aylık Asel Balcan için arama kurtarma çalışmalarının 5'inci gününde acı haber geldi. Asel bebeğin cansız bedenine ulaşıldı.

AFAD, jandarma, polis, UMKE ve gönüllü ekipler, olayın yaşandığı bölgede çalışmalarını aralıksız sürdürdü. Arama çalışmalarına eğitimli köpekler de destek verdi.

Bölgedeki iki köprüde biriken ağaç kütleleri ve selin sürüdüğü atıklar, iş makineleriyle kaldırıldı. Regülatör bölgesi ve Melendiz Çayı'nda da Asel bebek, su altı arama ekibince arandı.