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        Haberler Gündem Son dakika: Aksaray'da selde kaybolan Asel bebeğin cansız bedenine ulaşıldı - Haberler

        Son dakika haberi Aksaray'da selde kaybolan Asel bebekten acı haber

        Aksaray'da annesinin kucağından kayıp, sel sularına kapılan 3 aylık Asel Balcan'ın, arama çalışmalarının 5'inci gününde cansız bedeni bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.09.2023 - 10:17 Güncelleme: 08.09.2023 - 10:56
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        Aksaray'da selde kaybolan Asel bebekten acı haber
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        Aksaray'da meydana gelen selde kaybolan 3 aylık Asel Balcan için arama kurtarma çalışmalarının 5'inci gününde acı haber geldi. Asel bebeğin cansız bedenine ulaşıldı.

        AFAD, jandarma, polis, UMKE ve gönüllü ekipler, olayın yaşandığı bölgede çalışmalarını aralıksız sürdürdü. Arama çalışmalarına eğitimli köpekler de destek verdi.

        Bölgedeki iki köprüde biriken ağaç kütleleri ve selin sürüdüğü atıklar, iş makineleriyle kaldırıldı. Regülatör bölgesi ve Melendiz Çayı'nda da Asel bebek, su altı arama ekibince arandı.

        Aksaray'ın Kireçlik mevkisinde 3 Eylül Pazar akşamı meydana gelen selde 1 kişi hayatını kaybetmiş, 14 kişi kurtarılmış, kaybolan 3 aylık Asel Balcan için arama kurtarma çalışmaları başlatılmıştı.

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        #Aksaray sel
        #son dakika haberi
        #Asel bebek
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