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Ankara'da 'yol verme' tartışması cinayetle sonlandı

Ankara'nın Çubuk ilçesinde, trafikte yol verme nedeniyle çıkan tartışma cinayetle sonlandı. Tartışmanın bıçaklı kavgaya dönüşmesiyle Eren Gümüşboğa bıçaklanarak öldürüldü. Olaydan sonra kaçan zanlı B.K., daha sonra polise teslim oldu

ankara cinayet
DHA

Ankara'nın Çubuk ilçesinde, trafikte yol verme nedeniyle çıkan kavgada Eren Gümüşboğa (28) bıçaklanarak öldürüldü. Olaydan sonra kaçan zanlı B.K., (26) daha sonra polise teslim oldu.

Olay, saat 02.30 sıralarında Ankara Bulvarı Battalgazi sokakta meydana geldi. Otomobillerinin plakaları öğrenilemeyen Eren Gümüşboğa ile B.K. arasında, yol verme nedeniyle tartışma çıktı. İkilinin kavşakta araçlarından inmesiyle tartışma büyüyüp, bıçaklı kavgaya dönüştü. B.K., Eren Gümüşboğa'yı bacak ve karnından yaraladı.

B.K. olay yerinden kaçarken, ihbar üzerine, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Gümüşboğa, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Gümüşboğa, Ankara'ya sevk edilirken yolda hayatını kaybetti.

Olay yerinden kaçan B.K. daha sonra polise teslim olarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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