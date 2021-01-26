Annesini ve ağabeyini boğarak öldürdü! 0:00 / 0:00

Habertürk’ten Emrah Doğru’nun haberine göre, üç ayrı suç kaydı bulunan U.B., bugün sabah saatlerinde annesi Şükran Biroğul ve abisi Mesut Biroğul’u başlarına bez sararak cani bir şekilde bıçaklayarak öldürdü.

U.B olayı işledikten sonra polis merkezine giderek teslim oldu. Olay sonrası evde inceleme yapan ekipler Şükran Biroğul ve Mesut Biroğul’un kafalarının bezlerle sarılı ve elleri bağlı, vücutlarının muhtelif yerlerinde de bıçak yarası olduğunu tespit etti.

Çevre sakinlerinin vermiş olduğu ifadelerde ise U.B’nin uyuşturucu bağımlısı olduğu ve akli dengesinin yerinde olmadığı iddia edildi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma yürütülüyor.