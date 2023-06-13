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Son dakika haberi Asgari ücret toplantısı başladı

Asgari Ücret Belirleme Komisyonu, asgari ücrete yapılacak ara zam oranını görüşmek üzere toplandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğindeki toplantıya, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) heyeti ve Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) heyeti katıldı

SON DAKİKA | 2023 Asgari ücret toplantısı başladı! Asgari Ücret Tespit Komisyonu Toplantısı nerede yapılıyor?
HABERTURK.COM

Asgari Ücret Belirleme Komisyonu, asgari ücrete yapılacak ara zam oranını görüşmek üzere toplandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğindeki toplantıya, işçi kesimini temsilen Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) heyeti, işveren kesimini ise temsilen Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) heyeti katıldı.

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Genel Başkanı Özgür Burak Akkol, komisyon toplantısı öncesinde dün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’a hayırlı olsun ziyaretinde bulunmuştu.

Akkol, toplantı sonrası yaptığı açıklamada komisyon çalışmasının Kurban Bayramı tatili sürecine girilmeden hızlıca tamamlanmasını arzu ettiklerini söylemişti.

Akkol’un ikinci mesajı ise asgari ücretin dolara endeksli değil TL üzerinden belirlenmesi gerektiği oldu.

TİSK Başkanı Akkol, "Biz Türkiye Cumhuriyeti devletindeyiz. Başka para birimiyle asgari ücret veya başka ücretler belirlenmiyor. Komisyon her şeyi, kurları da enflasyonu da alım gücünü de istihdamı da işveren üzerindeki yükü, ihracat üzerinde belirli noktalardaki baskı gibi 100’den fazla parametreyi dikkate alıyor" ifadelerini kullanmıştı.

ASGARİ ÜCRET SON İKİ YILDA NE OLDU?

2021 yılı ocak ayında brüt 3.577,50 TL, net 2.825,90 TL olan asgari ücret 2022 ocak ayında brüt 5.004 TL, net 4.253,40 TL oldu. Brüt ücretteki artış yüzde 39.9, net ücretteki artış ise yüzde 50.51 oldu. 2022 yılı temmuz ayında asgari ücret yüzde 29.31 oranında artışla brüt 6.471, net 5.500,40 TL’ye yükseldi.

2022 ocak ayında ise temmuz ayına göre yüzde 54.66’lık artışla brüt 10.008 TL, net 8.506,80 TL oldu. Asgari ücret ocak ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 100, 2021 yılı ocak ayına göre de yüzde 180 oranında arttı.

Enflasyon ise ocak ayı itibarıyla son bir yılda yüzde 64,27, 2021’in ocak ayına göre de yüzde 124 olarak gerçekleşti.

Buna karşılık, Ocak 2021’de 380 dolar olan net asgari ücret, Ocak 2022’de 319 dolar, Temmuz 2022’de 330 dolar, Ocak 2023’te ise 455 dolar oldu. Net asgari ücret dünkü kurla 360 dolara karşılık geliyor.

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