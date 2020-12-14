CANLI - Avrupa Ligi'nde kuralar çekiliyor

UEFA Avrupa Ligi'nde son 32 turu kura çekimi yapılıyor. İsviçre'nin Nyon kentinde düzenlenecek kura çekimi, TSİ 15.00'te başladı.

Avrupa Ligi grubunu lider bitiren 12 ekip ile Şampiyonlar Ligi grubunu üçüncü sırada tamamlayan en iyi 4 takımın seribaşı olacağı son 32 turu kurasının torbaları şöyle:

Seribaşı takımlar: Milan, Napoli, Roma (İtalya),Ajax, PSV (Hollanda),Arsenal, Leicester City, Manchester United, Tottenham (İngiltere),Club Brugge (Belçika),Dinamo Zagreb (Hırvatistan),Hoffenheim, Bayer Leverkusen (Almanya),Rangers (İskoçya),Shakhtar Donetsk (Ukrayna),Villarreal (İspanya)

Seribaşı olmayanlar: Antwerp (Belçika),Benfica, Braga (Portekiz),Kızılyıldız (Sırbistan),Dinamo Kiev (Ukrayna),Granada, Real Sociedad (İspanya),Krasnodar (Rusya),Lille (Fransa),Maccabi Tel-Aviv (İsrail),Molde (Norveç),Olympiakos (Yunanistan),Salzburg, Wolfsberg (Avusturya),Slavia Prag (Çekya),Young Boys (İsviçre)

Son 32 turu ilk maçları 18 Şubat 2021, rövanşları ise 25 Şubat 2021 tarihlerinde yapılacak. Seribaşı takımlar, rövanş karşılaşmalarını evinde oynayacak. Bu turda aynı grup ve ülke ekipleri ile Rusya ve Ukrayna takımları birbirlerine rakip olamayacak.