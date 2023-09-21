Bahçelievler'de 4 katlı binanın alt katındaki marangoz atölyesinin kolonu patladı. Bina boşaltılarak mühürlenirken, bina sakinleri belediye tarafından geçici olarak otele yerleştirildi.

Şirinevler Mahallesi 13. Sokak'ta bulunan 4 katlı bir binanın alt katındaki marangoz atölyesinin kolonu dün gece saatlerinde patladı.

"YANDA YAPILAN İNŞAATTAN KAYNAKLI OLABİLİR"

Başka bir bina sakini Neslihan Acar ise, "Dün haber geldi marangozda kolon patlamış. Zabıta geldi, paldır küldür çıkardılar bizi. Sokaktayız biz de, eşyalarımız içeride onu düşünüyoruz. Ne yapacağız bilmiyoruz, haber bekliyoruz. Kolon patladı ama bizim tahminimize göre yanda yapılan inşaattan kaynaklı olabilir. Çok ağır makinalarla çalışıyorlar, çok yakın bir mesafede toprak kayması olabilir bu bizim tahminimiz yetkilerden bilgi bekliyoruz" ifadesini kullandı.

Belediye ekiplerinin bina üzerindeki incelemeleri devam ediyor.