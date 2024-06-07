Son dakika haberi Bakan Fidan'dan kritik telefon
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Filistin Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed Mustafa ile telefonda görüştü. Görüşmede, yarın İstanbul'da düzenlenecek olan Gazze konulu Olağanüstü D-8 Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı ve Filistin'deki son durum ele alındı
Giriş: 07.06.2024 - 23:27 Güncelleme: 07.06.2024 - 23:27
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