Son dakika haberi Bakan Fidan, El Suud ile görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistanlı mevkidaşı El Suud ile telefonda görüştü, Gazze'deki son durum ve bölgesel gelişmeler ele alındı
Giriş: 25.04.2024 - 19:33 Güncelleme: 25.04.2024 - 19:34
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre; Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Faysal bin Ferhan Âl Suud ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Gazze’deki son durum ve bölgesel gelişmeler ele alındığı kaydedildi.
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