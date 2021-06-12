Son dakika! Bakan Koca: Bugün en az 450.000 kişinin önemli bir randevusu var

Bakan Koca: Bugün 450 bin kişinin önemli bir randevusu var 0:00 / 0:00

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün en az 450.000 kişinin önemli bir randevusu var" açıklamasında bulundu.

— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 12, 2021

"HEPSİ VAR SORUN YOK"

Bakan Koca, dün saat 23.59 itibariyle şu paylaşımda bulunmuştu: "Son 24 saat içinde toplam 597.647 doz aşı yapıldı. Bu vakte kadar çalışan arkadaşlarımıza, aşı randevusunu aksatmayan vatandaşlarımıza binlerce teşekkür! Aşı, fedakarlık, planlama: Hepsi var, sorun yok!"

— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 11, 2021

YENİ KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANDI

Dün yapılan açıklamaya göre, 224 bin 128 Covid-19 testi yapıldı, 6 bin 261 kişinin testi pozitif çıktı, 69 kişi hayatını kaybetti, hasta sayısı ise 561 olarak kayıtlarda yer aldı.

Ağır hasta sayısı 997 oldu, 6 bin 217 kişinin Covid-19 tedavisinin veya karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 192 bin 945'e yükseldi.

Test sayısı 56 milyon 570 bin 784'e ulaştı, vaka sayısı 5 milyon 319 bin 359, vefat sayısı ise 48 bin 593 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 2,7, yatak doluluk oranı yüzde 49,9, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 60, ventilatör doluluk oranı yüzde 27,8, ortalama temaslı tespit süresi 7 saat ve filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.