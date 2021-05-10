Bakan Koca, haftalık vaka haritasını açıkladı 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM / AA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 1-7 Mayıs arasında illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı. İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 359,99, Ankara'da 247,68, İzmir'de 161,92 oldu.

Haftalık verilere göre İstanbul, Kastamonu, Tekirdağ, Zonguldak ve Erzurum 100 bin kişide en çok Kovid-19 vakası görülen iller oldu. Her 100 bin kişide en az Kovid-19 vakası da Şırnak, Adana, Mardin, Şanlıurfa ve Van'da görüldü.

HAFTALIK VAKA SAYILARI DA DÜŞÜŞE GEÇTİ

24-30 Nisan aralığında ise vakalar İstanbul'da 532,02, Ankara'da 361,52, İzmir'de 223,34 olarak açıklanmıştı.

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