Bakan Koca, haftalık vaka haritasını açıkladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerSağlıkHAFTALIK VAKA HARİTASI! Son Dakika: Bakan Koca, haftalık vaka haritasını açıkladı - Haberler
ABONE OL

Son dakika haberi Bakan Koca, haftalık vaka haritasını açıkladı

Sağlık Bakanı Koca, illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı. Haftalık Kovid-19 vaka sayısı, İstanbul'da 359,99, Ankara'da 247,68, İzmir'de 161,92 oldu. 24-30 Nisan aralığında ise vakalar İstanbul'da 532,02, Ankara'da 361,52, İzmir'de 223,34 olarak açıklanmıştı.

HAFTALIK VAKA HARİTASI! Son Dakika: Bakan Koca, haftalık vaka haritasını açıkladı - Haberler
Bakan Koca, haftalık vaka haritasını açıkladı
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM / AA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 1-7 Mayıs arasında illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı. İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 359,99, Ankara'da 247,68, İzmir'de 161,92 oldu.

Haftalık verilere göre İstanbul, Kastamonu, Tekirdağ, Zonguldak ve Erzurum 100 bin kişide en çok Kovid-19 vakası görülen iller oldu. Her 100 bin kişide en az Kovid-19 vakası da Şırnak, Adana, Mardin, Şanlıurfa ve Van'da görüldü.

HAFTALIK VAKA SAYILARI DA DÜŞÜŞE GEÇTİ

24-30 Nisan aralığında ise vakalar İstanbul'da 532,02, Ankara'da 361,52, İzmir'de 223,34 olarak açıklanmıştı.

KORONAVİRÜS SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ!

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

BUNLARA DA BAKABİLİRSİNİZ

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

BioNTech'ten flaş aşı açıklaması! - Haberler
SAĞLIKBioNTech'ten flaş aşı açıklaması!
Covid-19 geçiren erkeklerde kısırlık tehlikesi - Haberler
SAĞLIKCovid-19 geçiren erkeklerde kısırlık tehlikesi
TAVUKTA ZEHİR! Son dakika: Buzluktan çıkarılan tavuk iki kişinin ölümüne neden olmuştu... - Haberler
SAĞLIKÖlümcül tehlike! İki kişinin ölümüne neden olmuştu... ...
50 yaş üstü aşı sırası ne zaman gelecek? 50 yaş üstü aşılama ne zaman başlayacak?
SAĞLIK50 Yaş üstü aşılama tarihi belli oldu mu?
Tek bir doz bile ziyan olmasın diye insan transferi - Haberler
SAĞLIKTek bir doz bile ziyan olmasın diye insan transferi
SON DAKİKA: Prof. Dr. Balık'tan önemli yerli aşı açıklaması! - Haberler
SAĞLIKProf. Dr. Balık'tan önemli yerli aşı açıklaması!
Reflü kalbi sıkıştırır mı? - Haberler
SAĞLIKReflü kalbi sıkıştırır mı?
Amerikan Pediatri Akademisi açıkladı! Çocuklarda 8 kat artış! - Haberler
SAĞLIKAmerikan Pediatri Akademisi açıkladı! Çocuklarda 8 ...
"Covid-19 aşılarında fikri mülkiyet hakları insanlığın ortak kullanımına açılsın" tartışması - Haberler
SAĞLIK"Covid-19 aşılarında fikri mülkiyet hakları ...
Corona virüsü belirtileri gün gün adımları! Koronavirüs ilk belirtileri neler?
SAĞLIKİşte Corona virüsü belirtileri...