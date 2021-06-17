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HaberlerSağlık
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Son dakika haberi Bakan Koca, illere göre haftalık vaka sayısını açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "İllerimizde 100.000 nüfusa karşılık gelen bir haftalık toplam vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini ekte görebilirsiniz. Vaka sayılarının düşüş hızı azalsa da düşme eğilimi devam ediyor. Aşı ile bitecek" açıklamasında bulundu

Son dakika haberi Bakan Koca, illere göre haftalık vaka sayısını açıkladı
Bakan Koca, illere göre haftalık vaka sayısını açıkladı
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HABERTURK.COM

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İllerimizde 100.000 nüfusa karşılık gelen bir haftalık toplam vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini ekte görebilirsiniz. Vaka sayılarının düşüş hızı azalsa da düşme eğilimi devam ediyor. Aşı ile bitecek" açıklamasında bulundu.

İŞTE VAKA SAYISI AZALAN İLLER

Bakan Koca, "Son bir haftada vaka sayısı en çok azalan illerimiz; Bilecik, Karaman, Malatya, Kastamonu ve Isparta. Vaka sayılarında düşüş devam edecek aşı ile bağışıklık kazanacağız. Aşı ile bitecek" dedi.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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