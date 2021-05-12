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HaberlerSağlıkSON DAKİKA! Bakan Koca açıkladı! Sağlık çalışanlarının eşleri de aşılanacak
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Son dakika haberi Bakan Koca: Sağlık çalışanlarının eşleri de aşılanacak

Sağlık Bakanı Koca, "Aşı programında yeni bir kademeye geçiyoruz. Yarından itibaren sağlık çalışanlarımızın eşlerini aşılamaya başlıyoruz" açıklamasında bulundu

SON DAKİKA! Bakan Koca açıkladı! Sağlık çalışanlarının eşleri de aşılanacak
Bakan Koca: Sağlık çalışanlarının eşleri de aşılanacak
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşı programında yeni bir kademeye geçildiğini belirterek, yarından itibaren sağlık çalışanlarının eşlerinin aşılanmaya başlayacağını bildirdi.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Aşı programında yeni bir kademeye geçiyoruz. Yarından itibaren sağlık çalışanlarımızın eşlerini aşılamaya başlıyoruz. Yarından itibaren randevu alabilecekler. Sağlık çalışanlarımıza bu zamana kadar gösterdikleri fedakarlık ve mücadele için bir kere daha teşekkür ederim."

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