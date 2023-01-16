Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler İş-Yaşam
ABONE OL

Bakan Nebati 2023 Hedefleri Programı'nda konuştu

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, kişi başı gelirin bu yıl 12 bin doları aşacağını öngördü. "2022 Yılı Değerlendirmesi 2023 Yılı Hedefleri Programı"nda konuşan Bakan Nebati "2022'de kişi başına gelirimizin 10 bin dolar seviyesini aşacağını, 2023 yılında da daha da yükselerek 12 bin doların üzerine çıkacağını öngörüyoruz" dedi. OVP'de öngörülen bütçe gelir tahminini aştıklarını kaydeden Bakan Nebati "Yıl sonu itibarıyla merkezi yönetim bütçe gelirleri 2 trilyon 802 milyar TL, vergi gelirleri 2 trilyon 353 milyar TL oldu. OVP'de öngördüğümüz bütçe gelir tahminimizi aştık" ifadesini kullandı. Türkiye'nin borsa performansıyla gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerden olumlu ayrıştığını kaydeden Bakan Nebati, Borsa İstanbul'un 2022'de dolar bazında yüzde 111 ile en yüksek getiriyi sağladığına dikkat çekti.

Bakan Nebati 2023 Hedefleri Programı'nda konuştu
HABERTURK.COM

2022 Değerlendirmesi ve 2023 Hedefleri Programı'nda konuşma yapan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 2022 yılında bütçe gerçekleşmeleri konusunda çok önemli adımlar atıldığını vurgulayarak enflasyondaki düşüşün devam edeceğini vurguladı.

Bakan Nebati'nin konuşmalarından notlar:

"KİŞİ BAŞI GELİR 2022'İN ÜZERİNE ÇIKACAK"

- 2023'te kişi başı gelir 12 bin doları aşacak

- 2022 gelir performansımız son derece güçlü gerçekleşti

- 2022 yılında makroekonomik göstergelerin tamamına yakınında başarı elde ettiğimizi vurgulamak isterim. Bu açıdan 2022 çok özel bir yıl olmuştur.

- Ülkemizde özel tasarrufların yükseltilmesi hedefi doğrultusunda 2022 sonunda, Otomatik Katılım Sistemi dahil Bireysel Emeklilik Sistemindeki toplam fon büyüklüğü yüzde 76 artışla yaklaşık 430 milyar TL’ye ulaşmıştır.

- 2022 yılında bir önceki yıla göre iç borçlanmanın ortalama vadesini 17 ay uzatarak 70 aya yükselttik

"ARALIKSIZ BÜYÜME PERFORMANSI"

- Türkiye, 9 çeyrektir aralıksız büyüme performansıyla da dünyadan pozitif ayrışmaktadır.

- 2022 yılının ilk üç çeyreğinde kaydettiğimiz yüzde 6,2’lik güçlü ve dengeli büyümeyle G-20 ülkeleri arasında en hızlı büyüyen ekonomilerden biri olduk.

- Vergi gelirleri 2 trilyon 353 milyar TL olmuştur.

- OVP'de öngördüğümüz bütçe gelirlerini aşmış bulunuyoruz.

- %185 artışla kurumlar vergisinde en güçlü artış yaşanmıştır.

- Kurumlar vergisinin payını %21,6'ya çıkarttık.

- Bunu yakalarken vergi yükümüzü düşürdük. Ülkemiz OECD ülkeleri arasında vergi yükü en az olan ülkeler arasında 5. sıradadır.

- 19 yılda dolaylı verginin payını 5 puan düşürdük.

- 2022 yılı başından itibaren asgari ücreti tamamen vergi dışı bıraktık.

- İhracatçı ve imalatçı şirketler için kurumlar vergisini 1 puan indirdik.

- Yurt dışında yapılan inşaat, onarım, montaj işleri ile teknik hizmetlerde çalışanların ücret ödemelerini gelir vergisinden istisna ettik.

- Makine-teçhizat yatırımlarına vergisel desteklerimizi güçlendirdik.

- Yatırım teşvik sisteminde firmalarımızın yatırıma katkı tutarlarına erişimini hızlandırdık.

- İşletmelerimizin öz kaynak kullanımını vergisel açıdan teşvik ettik.

"DENETİM FAALİYETLERİ ARTIRILDI"

- 2022 yılında vergide denetim faaliyetlerini de önemli ölçüde artırdık.

- 2021 yılında 342 bin mükellef denetlenirken, geçtiğimiz yıl 1,1 milyon mükellefi analiz ve incelemeye tabi tuttuk.

"ESNAF VE SANATKARLARIMIZI YALNIZ BIRAKMADIK"

- 2022 yılında yaklaşık 91 milyar lira Hazine faiz destekli kredi kullandırdık.

- Ayrıca 2021 yılından önce kullandırılan kredilerde Hazinemizce 2,8 milyar liralık ilave destek sağladık.

- Hazine faiz destekli kredi tutarını 150 milyar liraya yükselttik.

-Genç girişimcilere kullandırılan sıfır faizli Hazine destekli kredi limitini 300 bin liraya; bu kredilerde aranan yaş sınırı da 30'dan 35'e çıkardık.

- 2022 yılı tarımsal destek bütçemizi 39,7 milyar TL seviyesine çıkardık.

- Hububata 2023 yılında ödenmesi öngörülen mazot ve gübre desteği hak edişlerini 2022’de ayni olarak kullandırmaya başladık.

- DSİ tarafından TOKİ’ye yaptırılan tarımsal sulama kanallarının finansmanına yönelik uzun vadeli kredi imkânı sağladık.

- Tarımsal üretimde kullanılan Hazine faiz destekli kredilerin tamamında üst limitleri yükselttik.

2023 YILINDA;

- Doğal gaz ve elektrik tüketimlerinde sübvansiyona devam ediyoruz.

- Kamu görevlilerinin ve memur emeklilerinin aylıklarında ilave refah payı vererek Ocak ayında yüzde 30 artış sağladık. Temmuz ayında ayrıca artış yapacağımızı da hatırlatmak isterim.

- En düşük emekli aylığını 5.500 liraya yükselttik.

- Yakında EYT ve sözleşmeli personelin kadroya alınmasına ilişkin düzenlemeleri tamamlayacağız.

- Türkiye Ekonomi Modelinin sağladığı potansiyel sayesinde OVP’de açıkladığımız 2023 yılı bütçe hedeflerine ulaşma noktasında herhangi bir şüphemiz söz konusu değildir. 

SON DAKİKA HABERLERİ için ayrıca HABERTURK.COM uygulamasını,

App Store

Google Play

Twitter hesabımızı takip edebilirsiniz.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Dünya Ekonomik Forumu'nda liderler, "Parçalanmış Bir Dünyada" iş birliğine davet edilecek
İŞ-YAŞAM WEF'ten liderlere iş birliği çağrısı
Türk deniz ticaret filosu dünyada 14. sıraya yükseldi
İŞ-YAŞAM Türk filosu dünyada 14. sırada
Tarım ve Orman Bakanı Kirişci: 17 bin 438 sözleşmeli çalışma arkadaşımız kadroya geçecek
İŞ-YAŞAM "17 bin 438 sözleşmeli çalışma arkadaşımız kadroya ...
MASAK'tan 'parasal sınır' düzenlemesi
İŞ-YAŞAM MASAK'tan 'parasal sınır' düzenlemesi
Ticaret Bakanı Muş: İhracat, büyümenin itici gücü olmaya devam etmiştir
İŞ-YAŞAM "İhracat, büyümenin itici gücü olmaya devam etmiştir"
ABD'de tüketici güveni 9 ayın en yüksek seviyesine çıktı
İŞ-YAŞAM ABD'de tüketici güveni 9 ayın zirvesinde
ABD Hazine Bakanı Yellen'den borç limiti uyarısı
İŞ-YAŞAM Yellen'den borç limiti uyarısı
BES’teki toplam fon büyüklüğü 433 milyar lirayı aştı
İŞ-YAŞAM BES’teki fon büyüklüğü 433 milyar TL'yi aştı
Küresel piyasalar enflasyon endişelerinin azalmasıyla pozitif seyretti
İŞ-YAŞAM Küresel piyasalar pozitif seyretti
AK Parti'den 21 maddelik kanun teklifi
İŞ-YAŞAM AK Parti'den 21 maddelik kanun teklifi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.