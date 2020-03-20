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Bakan Selçuk'tan maske ve kolonya dağıtım açıklaması

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, koronavirüse karşı alınan önlemlere ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Selçuk, "(Maske ve kolonya dağıtımı) İlk başta Ankara, İstanbul üzerinden başlanacak, daha sonra da proje genişletilir." dedi

Kısa Çalışma Ödeneği
AA

Koronavirüs salgını nedeniyle Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, koronavirüse karşı alınan önlemlere ilişkin AA Editör masasında önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Selçuk, kolonya ve maske dağıtımının ilk başta Ankara ve İstanbul'dan başlayacağını sonra projenin genişletileceğini söyledi.

Türkiye çapındaki kuruluşlarımızda hijyen ve mesafe kurallarına, 14 kurala harfiyen uyuluyor diyen Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, "(Kısa Çalışma Ödeneği) Bunun bütün sektörlere daha fazla fayda sağlaması için belirli koşullarda esneklikler de sağlayacağız." dedi.

Bakan Selçuk'un açıklamalarından öne çıkan satır başları;

- Türkiye genelinde 153ü devlete ait olmak üzere 400ü aşkın huzurevimiz var, her birini günlük kontrol ediyoruz.

-Türkiye çapındaki kuruluşlarımızda hijyen ve mesafe kurallarına, 14 kurala harfiyen uyuluyor.

-(İşçi ve işveren sendikaları) Onların talepleri geldikçe biz ona dair önlemler almaya devam edeceğiz.

-Türkiye çapında 1003 sosyal dayanışma vakfının periyodik paylarını artırdık, böylece yaşlılarımıza destekleri daha da artırmış olacağız.

-Nisan ayından itibaren en düşük emekli maaşını 1000 liradan 1500 liraya çıkarmış olacağız.

- (Maske ve kolonya dağıtımı) İlk başta Ankara, İstanbul üzerinden başlanacak, daha sonra da proje genişletilir."

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, koronavirüs riskine karşı vatandaşların İŞKUR'a kayıtlı açık işlere elektronik ortamda başvurmalarını istedi.

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