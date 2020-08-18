Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Özel okullarda 12. ve 8. Sınıflar hariç destekleme yetiştirme kursu adı altında yüz yüze eğitime izin verilmeyecek. Aksi halde cezai müeyyide uygulanacak. Tüm kayıtlı öğrenciler kayıt alında. Bize bilgiler geliyor. Diğer kademelerin kaydına izin verilmeyecek" dedi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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