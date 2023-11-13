Son dakika haberi Bakan Tunç: İki yüksek mahkeme arasında görüş farkı var Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yüksek yargıdaki yetki krizi hakkında konuştu. Tunç, "İki yüksek mahkeme arasına görüş farkı var. Eğer seçim öncesi soruşturma başlamışsa dokunulmazlık dışındadır. Yargıtay terör suçları söz konusu ise dokunulmazlık dışındadır diyor. Sorunlar TBMM'nin çözebileceği hususlardır ve çözüm bulunur" dedi

Habertürk Giriş: 13.11.2023 - 10:25 Güncelleme: 13.11.2023 - 11:02 facebook

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