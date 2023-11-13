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        Haberler Gündem Yargı Son dakika: Bakan Tunç: İki yüksek mahkeme arasında görüş farkı var

        Son dakika haberi Bakan Tunç: İki yüksek mahkeme arasında görüş farkı var

        Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yüksek yargıdaki yetki krizi hakkında konuştu. Tunç, "İki yüksek mahkeme arasına görüş farkı var. Eğer seçim öncesi soruşturma başlamışsa dokunulmazlık dışındadır. Yargıtay terör suçları söz konusu ise dokunulmazlık dışındadır diyor. Sorunlar TBMM'nin çözebileceği hususlardır ve çözüm bulunur" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.11.2023 - 10:25 Güncelleme: 13.11.2023 - 11:02
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