Kavurucu sıcakların da etkisiyle Türkiye'nin dört bir yanından ormanlardan yine acı haberler peş peşe geliyor. Orman Genel Müdürlüğü verilerine göre, Ağustos ayının 1'i ile 31'i arasında ülke genelinde 300 ayrı orman yangını çıktı. Yangınların büyük bölümü aynı gün yapılan müdahalelerle söndürüldü. Tatil beldelerinde çıkan yangınların kontrol altına alınması ise günler sürdü. Rüzgarın etkili olduğu bölgelerdeki yangınları kontrol altına alınması uzadı.

Verilere göre, Ağustos ayının son yangını Antalya'nın Alanya ilçesinde meydana geldi. Yangın kısa sürede söndürüldü. Eylül ayının ilk yangını ise 1 Eylül sabah saatlerinde Bursa'nın Yıldırım ilçesi Hamamlıkızık Mahallesi'nde çıktı. Ekiplerin müdahalesiyle yangın tamamen söndürüldü.

"PİKNİK İÇİN ORMANI DEĞİL, MESİRE ALANLARINI TERCİH EDİN"

Ağustos ayı boyunca; Adana'dan Antalya'ya, İzmir'den Bursa'ya, Kahramanmaraş'tan Erzurum'a kadar onlarca şehirde 300 civarında yangın olayı yaşandı. Ekiplerin müdahalesiyle yangınlar büyümeden söndürüldü. Yangınlara hem havadan hem karadan müdahale edildi. Yüzlerce hektarlık ormanlık alan yangınlarda zarar gördüğü belirtiliyor.

Orman Genel Müdürlüğü yetkilileri, sıcaklar ile birlikte vatandaşların orman yangınlarına karşı dikkatli olmalarını istedi. Yetkililer; piknik yapmak isteyen vatandaşların ormanlık alan yerine özel hazırlanmış mesire alanlarını tercih etmeleri gerektiğini bildirdi.