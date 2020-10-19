Baltalı dehşetin kan donduran görüntüsü! 0:00 / 0:00

Emrah Doğru edogru@haberturk.com

İstanbul'un Avcılar ilçesinde park tartışması nedeniyle çıktığı iddia edilen komşuların tartışmasındaki baltalı dehşetin kan donduran görüntüsü ortaya çıktı. Saldırıda baltayla yaralanan çiftten kocanın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Habertürk’ten Emrah Doğru'nun haberine göre, korkunç saldırı dün saat 13.00 sıralarında Yeşilkent Mahallesi Geçici 559. Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, M.Ç. (50) ve karısı A.Ç. aralarında daha önceden husumet olduğu öğrenilen komşuları ile park yeri meselesi yüzünden tartıştı. Kavgaya dönüşen olayda, biri baltalı ikisi sopalı 3 kişinin saldırısında, M.Ç ve karısı A.Ç. balta ve sopa darbesiyle yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, kavgaya karıştığı tespit edilen 3 kişi polis tarafından gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Olayla ilgili kan donduran güvenlik kamera görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde, biri baltalı ikisi sopalı 3 kişi tarafından darp edilen bir kişinin, aldığı sert balta ve sopa darbelerinin ardından yere düştüğü görüldü. Baltalı kişinin, M.Ç.'den önce eşine baltayla vurduğu yer alan görüntülerde daha sonra, şahsın araya girenlere de baltanın ters tarafıyla sert darbeler indirdiği görüntülere yansıdı.