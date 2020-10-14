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13 yıl arayla 3 kişiyi balyozla öldüren seri katilin cezası belli oldu

Kahramanmaraş'ta 6 yıl önce arazilerinde define kazısına müsaade etmedikleri için yaşlı çifti balyozla öldürüp, cesetleri yakan sanığın cezası belli oldu. Mahkeme, sanık Ahmet Karapınar'ı 'canavarca hisle tasarlayarak adam öldürmek' suçundan 2 defa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Ahmet Karapınar'ın 2001 yılında Muğla'da yine define kazısı sırasında tartıştığı Bekir Kabaağıl'ı balyozla öldürdüğü ve bu suçtan uzun süre cezaevinde yattığı, hakkında 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi

Son dakika haberi... Balyozlu seri katilin cezası belli oldu! Define uğruna 13 yıl arayla 3 kişiyi katletti
Balyozlu seri katilin cezası belli oldu
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İHA

Kahramanmaraş'ta 6 yıl önce arazilerinde define kazısına müsaade etmedikleri için yaşlı çifti balyozla öldürüp, cansız bedenlerini yakan sanık Ahmet Karapınar, iki kere ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Onikişubat ilçesine bağlı Çınarpınar Mahallesi'nde 18 Kasım 2014'te Emine (74) ve Ali Demir (79) evlerinde başlarına balyozla vurularak öldürülmüş ve cesetleri yakılmış halde bulunmuş, cinayetlerin aydınlatılması için 10 kişilik özel ekip kurulmuştu. Define arayan kişilerin kimlik tespiti için harekete geçen polis ekipleri, olaydan bir hafta sonra Ali Demir'in taziye evinin penceresine kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından zarf bırakıldığını belirledi.

İHBAR NOTUNU ELDİVENLE YEĞENİNE YAZDIRMIŞ

Cinayetin detaylı şekilde anlatıldığı ihbar notunu yazan kişinin bulunması için 276 kişinin el yazı örneği alındı. Polis, ihbar mektubunu yazan kişinin Ahmet Karapınar'ın yeğeni 37 yaşındaki Melek Onaran olduğunu saptadı. Gözaltına alınan Melek Onaran, dayısı Karapınar'ın kanlı elbiselerle evine geldiğini ve onun talebiyle parmak izi çıkmaması için eldiven kullanarak mektubu yazdığını, kanlı elbiseleri yakarak yok ettiğini söyledi.

KILIK DEĞİŞTİRİP, KENDİNİ SURİYELİ TÜRKMEN OLARAK TANITMIŞ

Kahramanmaraş polisi Ahmet Karapınar'ı yakalamak için 6 yıl önce başlattığı çalışmayı sürdürürken, zanlının yakalanmamak için sürekli sakal bırakıp, peruk ve şapka taktığı belirlendi. Polis Karapınar'ın bir süre önce Kahramanmaraş'a geldiği duyumunu aldı. Özel ekip, Karapınar'ın yazlık bağ evlerinin bulunduğu Yusuf Hacılı bölgesinde olduğunu tespit etti.

Emlakçı kılığına giren özel ekip, Karapınar'ın kendisini Suriyeli Türkmen olarak tanıtarak bir bağ evinde bekçilik yaptığını belirledi. Karapınar'ın birçok defa parmak izinin oluşacağı bir eşyayı tutmasını sağlayan ekip, incelemede zanlının Ahmet Karapınar olduğunu tespit edince 19 Haziran günü operasyonla zanlıyı yakaladı. Karapınar, nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.

2001 YILINDA DA BALYOZLA ÖLDÜRMÜŞ

Mahkeme Karapınar'ı 'canavarca hisle tasarlayarak adam öldürmek' suçundan 2 defa ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırdı. Melek Onaran'a ise suç delillerini gizlemek suçundan 6 ay hapis cezası verildi. Ahmet Karapınar'ın 2001 yılında Muğla'da yine define kazısı sırasında tartıştığı Bekir Kabaağıl'ı balyozla öldürdüğü ve bu suçtan uzun süre cezaevinde yattığı, hakkında 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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