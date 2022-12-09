Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Güncel Son dakika: Başörtüsü anayasa teklifi Meclis'te
ABONE OL

Son dakika haberi Başörtüsü anayasa teklifi Meclis'te

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, "Anayasa değişiklik teklifimizi 336 milletvekilinin imzasıyla sunuyoruz" açıklamasında bulundu. Zengin Meclis'te yaptığı açıklamada, "Bizim bu konuya yaklaşımımız siyasi bir perspektiften değildir. Başörtüsü ile ilgili düzenleme ancak anayasa ile güvence altına alınır. Tersine olması hukukun mantığına aykırıdır" dedi. Zengin ayrıca, "Gelin bu anayasa değişikliğine destek verin. Mesele çözümse referandum olmadan çözelim" ifadelerini kullandı. Zengin, 6 yaşındaki çocuğa cinsel istismar olayı hakkında da, "TBMM'de araştırma komisyonu kurulacak" yanıtını verdi

Son dakika: Başörtüsü anayasa teklifi Meclis'te
HABERTURK.COM

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, "Anayasa değişiklik teklifimizi AK Parti, MHP ve BBP'den 336 milletvekilinin imzasıyla sunacağız" açıklamasında bulundu.

Özlem Zengin'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle; "Türkiye'de sadece başını sayısal olarak örten kadılar değil, başını örten veya örtmeyen milyonlarca aileye temas esen bir meseleden bahsediyoruz.

"MİLYONLARCA KADIN GELECEĞİNDEN VAZGEÇTİ"

Bu anayasa teklifi Meclis'ten geçse de biz hepimiz geçmişte yaşananları konuşmaya devam edeceğiz. İkna odalarından geçen arkadaşlarımız var. Onlara siz inandığınız için değil siyaseten başınızı örtüyorsunuz diyorlardı. Bizler de 'biz inandığımız için başımızı örtüyoruz' diyorduk.

Binlerce milyonlarca kadın geleceğinden vazgeçti. Bu konu ile ilgili en çok arzu ettiğimiz şey anlaşılmaktır. Bütün arkadaşlarımız biliyor ki Türkiye'de başörtüsünü yasaklayan bir kanun yok. Sorun bazı temel haklardan istifade etmek isteyince ortaya çıkıyor. Yani eğitim hayatımızda meslek hayatımızda sorunlar yaşıyorduk.

"SİYASİ PERSPEKTİFTEN BAKMIYORUZ"

AK Parti'nin inşasında var bu konuya dair yaklaşımlarımız. 2008 yılında AK Parti ve MHP bir araya gelerek bir anayasa değişikliği teklifi yaptı. Bu teklif referanduma gitme ihtiyacı duymadan Meclis'ten geçti.

O zaman bir araya gelerek eylemler yaptılar. AYM'ye iptal davası açtılar. Yetmedi AK Parti'ye bir kapatma davası açtılar ve bir oyla AK Parti kapatılmadı.

Oysa bu bizim hayatımız. Hayatımızın gerçeği. Sivil siyasetin de etkisiyle fiilen bu yasaklar zaman içerisinde hafiflemiştir.

Peki anayasa değişikliğine gerek var mı? Bunun cevabı aslında hayır. Yani başı açık kadınlar için böyle bir şey yokken neden başörtülü kadınlar için gerekli olsun. Peki neden bir anayasa değişikliği teklifi yapıyoruz?

Bizim bu konuya yaklaşımımız CHP gibi siyasi bir perspektiften değildir. Sayın Recep Tayyip Erdoğan partisinin kapatılmasını göz önüne alarak 2008 yılında bu çalışmayı yaptı. Bizim siyasi yaklaşımımız milletin değerlerini devletin değerleri ile bir araya getirmektir.

"ANAYASA TEKLİFİNE DESTEK VERİN"

Başörtüsü ile ilgili düzenleme ancak anayasa ile güvence altına alınır. Tersine olması hukukun mantığına aykırıdır.

Bu teklif 50 yılda atılmış en büyük tekliftir. Gelin bu anayasa değişikliğine destek verin. Mesele çözümse referandum olmadan çözelim.

6 YAŞINDAKİ ÇOCUĞA İSTİSMAR OLAYI

TBMM'de araştırma komisyonu kurulmasına karar verildi. Öte yandan 6 yaşında bir çocuğun başına böyle bir şey geldiğinde bir insan çıkar mı bu normal diye. O yüzden Genel Kurul'da gelin toplanalım sadece failler değil bunların oluşmasına neden olan kimler varsa onları belirleyelim dedim."

Fotoğraflar: AA

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Google'da en çok aranan yemekler açıklandı! Listede Türk mutfağından 3 tarif yer aldı
GÜNDEM Google'da en çok aranan yemekler açıklandı! Listede ...
Bu yıl serveti en çok eriyen milyarderler
GÜNDEM Bu yıl serveti en çok eriyen milyarderler
Çırağın sarayı ne zaman yapıldı ve hangi padişahlar yaşadı? Kim tarafından, kaç yılında yapıldı? Çırağan yangını
GÜNDEM Çırağın sarayı ne zaman yapıldı ve hangi padişahlar ...
2 öğretmenin işine son verildi! İdareciler görevden alındı! Dehşet kreşi! - En Son Haberler
GÜNDEM 2 öğretmenin işine son verildi! İdareciler görevden ...
Baş ağrılarına dikkat, Türkiye hafta sonu lodosa hazırlanıyor! Hafta sonu hava durumu nasıl olacak?
GÜNDEM Lodos baş ağrıtacak!
Doktora darpta yeni görüntü! Baba ve oğlu birden saldırdı -En son haberler
GÜNDEM Doktora darpta yeni görüntü! Baba ve oğlu birden ...
Kayıp genç barajda ölü bulundu!
GÜNDEM Cansız bedeni barajda bulundu
Şişli'de scooter kazasında hayatını kaybetmişti! Dilara Gül'ün ölümü için keşif -Güncel haberler
GÜNDEM Şişli'de acı veren keşif!
Kurak Günler filmi konusu nedir ve ne zaman çekildi? Kurak Günler oyuncuları kimler, ne zaman vizyona girecek?
GÜNDEM Kurak Günler filmi konusu nedir?
Son dakika haberi: 6 yaşındaki çocuk gelin istismarında HSK'dan savcı için inceleme!
GÜNDEM 6 yaşındaki istismar davasında HSK'dan savcı için ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.