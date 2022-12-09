AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, "Anayasa değişiklik teklifimizi AK Parti, MHP ve BBP'den 336 milletvekilinin imzasıyla sunacağız" açıklamasında bulundu.
Özlem Zengin'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle; "Türkiye'de sadece başını sayısal olarak örten kadılar değil, başını örten veya örtmeyen milyonlarca aileye temas esen bir meseleden bahsediyoruz.
"MİLYONLARCA KADIN GELECEĞİNDEN VAZGEÇTİ"
Bu anayasa teklifi Meclis'ten geçse de biz hepimiz geçmişte yaşananları konuşmaya devam edeceğiz. İkna odalarından geçen arkadaşlarımız var. Onlara siz inandığınız için değil siyaseten başınızı örtüyorsunuz diyorlardı. Bizler de 'biz inandığımız için başımızı örtüyoruz' diyorduk.
Binlerce milyonlarca kadın geleceğinden vazgeçti. Bu konu ile ilgili en çok arzu ettiğimiz şey anlaşılmaktır. Bütün arkadaşlarımız biliyor ki Türkiye'de başörtüsünü yasaklayan bir kanun yok. Sorun bazı temel haklardan istifade etmek isteyince ortaya çıkıyor. Yani eğitim hayatımızda meslek hayatımızda sorunlar yaşıyorduk.
"SİYASİ PERSPEKTİFTEN BAKMIYORUZ"
AK Parti'nin inşasında var bu konuya dair yaklaşımlarımız. 2008 yılında AK Parti ve MHP bir araya gelerek bir anayasa değişikliği teklifi yaptı. Bu teklif referanduma gitme ihtiyacı duymadan Meclis'ten geçti.
O zaman bir araya gelerek eylemler yaptılar. AYM'ye iptal davası açtılar. Yetmedi AK Parti'ye bir kapatma davası açtılar ve bir oyla AK Parti kapatılmadı.
Oysa bu bizim hayatımız. Hayatımızın gerçeği. Sivil siyasetin de etkisiyle fiilen bu yasaklar zaman içerisinde hafiflemiştir.
Peki anayasa değişikliğine gerek var mı? Bunun cevabı aslında hayır. Yani başı açık kadınlar için böyle bir şey yokken neden başörtülü kadınlar için gerekli olsun. Peki neden bir anayasa değişikliği teklifi yapıyoruz?
Bizim bu konuya yaklaşımımız CHP gibi siyasi bir perspektiften değildir. Sayın Recep Tayyip Erdoğan partisinin kapatılmasını göz önüne alarak 2008 yılında bu çalışmayı yaptı. Bizim siyasi yaklaşımımız milletin değerlerini devletin değerleri ile bir araya getirmektir.
"ANAYASA TEKLİFİNE DESTEK VERİN"
Başörtüsü ile ilgili düzenleme ancak anayasa ile güvence altına alınır. Tersine olması hukukun mantığına aykırıdır.
Bu teklif 50 yılda atılmış en büyük tekliftir. Gelin bu anayasa değişikliğine destek verin. Mesele çözümse referandum olmadan çözelim.
6 YAŞINDAKİ ÇOCUĞA İSTİSMAR OLAYI
TBMM'de araştırma komisyonu kurulmasına karar verildi. Öte yandan 6 yaşında bir çocuğun başına böyle bir şey geldiğinde bir insan çıkar mı bu normal diye. O yüzden Genel Kurul'da gelin toplanalım sadece failler değil bunların oluşmasına neden olan kimler varsa onları belirleyelim dedim."
Fotoğraflar: AA
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