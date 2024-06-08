Son dakika haberi Bayram tatilinde köprü ve otoyollar ücretsiz

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı'na göre, Kurban Bayramı tatili nedeniyle 15 Haziran Cumartesi günü saat 00.00'dan, 24 Haziran Pazartesi günü saat 07.00'a kadar yap-işlet-devret projeleri hariç olmak üzere, Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğunda bulunan otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü kullanımları ücretsiz olacak.

Kurban Bayramı'nı kapsayan, 16 Haziran Pazar günü saat 00.00'dan başlayarak 19 Haziran Çarşamba günü saat 00.00'a kadar Başkentray, Marmaray ile İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı sistem Hattı, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı- Arnavutköy Metro Hattı seferleri ile belediyeler ve bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmelerce yürütülen toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz olarak yararlanılacak.