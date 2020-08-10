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BDDK, koronavirüs salgınıyla mücadelede bankaların kredi dağıtımına odaklanması için nisan ayında yürürlüğe aldığı, mayıs ayında formülde değişikliğe gittiği aktif rasyosunda bir güncelleme daha yaptı.

Yapılan değişiklik uyarınca bankalara uygulanan Aktif Rasyosu değeri hedefini, mevduat bankalarında yüzde 100'den yüzde 95'e, katılım bankalarında yüzde 80'den yüzde 75'e düşürüldü.

Ayrıca, aktif rasyosundaki Döviz kalemlerinin TL'ye çevriminde bir önceki ayın ortalaması alınacak ve yabancıların yabancı para mevduatlarının kredileri aşan kısmına 1.75 katsayısı uygulanmayacak.

Düzenlemeye göre pay kısmındaki menkul kıymetler kalemine gayrimenkul yatırım fonları dahil edilecek ve menkul kıymet kalemine girişim sermayesi yatırım fonlarına kullandırılan fonlar alınacak.

Hatırlanacağı üzere Merkez Bankası piyasalardaki gelişmeleri izlediğini ve hedefli likiditeyi kademeli olarak geri çekeceğini açıklamış, geçen cuma günü yapılan TCMB, BDDK ve bankalar toplantısında aktif rasyosu da gündeme gelmiş ve yabancı bankaların tamamına TL muafiyetler genişletilmişti.

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