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        Haberler Gündem Güncel Belediyedeki hakarette yeni gelişme! - Son dakika haberleri

        Son dakika haberi Belediyedeki hakarette yeni gelişme!

        Adalet Bakanı Tunç, "Diyarbakır Sur Belediyesi makam odasında, Belediye Başkanın göreve başlaması nedeniyle gerçekleştirilen programda, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret içeren sözler sarf edilmesi nedeniyle gözaltına alınan şüpheli hakkında tutuklama kararı verilmiştir" açıklamasında bulundu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.04.2024 - 16:13 Güncelleme: 21.04.2024 - 17:16
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        Belediyedeki hakarette yeni gelişme!
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        Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Diyarbakır Sur Belediyesi makam odasında, Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğraflarına hakaret eden şüphelinin tutuklandığını duyurdu.

        DHA'da yer alan habere göre Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

        "Diyarbakır Sur Belediyesi makam odasında, Belediye Başkanın göreve başlaması nedeniyle gerçekleştirilen programda, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret içeren sözler sarf edilmesi nedeniyle Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan adli soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli şahıs hakkında Diyarbakır Sulh Ceza Hakimliğince, 'Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret' ve 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçlarını işlediğine dair kuvvetli suç şüphesini gösterir somut delillerin mevcut olduğu gerekçesiyle tutuklama kararı verilmiştir."

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