Olcay Aydilek oaydilek@haberturk.com

Benzine, haftanın ikinci zammı yolda... Litresi, dün 7 kuruş artan benzine, bu gece de 13 kuruş zam yapılması bekleniyor. Motorinde, bir değişiklik söz konusu değil.

Uluslar arası piyasalarda benzin fiyatları yükseliyor. Benzinin tonu 199 dolardan 215 dolara kadar çıktı. Motorinde, az da olsa aşağı yönlü bir hareket var. Motorinin tonu 305,75 dolardan 304 dolara geriledi.

Bu gece benzine 13 kuruş zam yapılması bekleniyor. Benzine, dün de 7 kuruş zam yapılmıştı. Toplam artış tutarı litrede, 20 kuruşu bulacak. Motorinde, bir değişiklik yok.