Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) hak ihlali hükmü sonrası mahkemece yeniden yargılama kararı verilen CHP'li Enis Berberoğlu kararı TBMM'de okundu. Böylece Berberoğlu yeniden milletvekili oldu.

Enis Berberoğlu, MİT TIR'larının durdurulması görüntülerini eski Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar'a verdiği iddiasıyla "Devletin güvenliği, iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri açıklamak" suçundan 5 yıl 10 ay hapis cezası Yargıtay 16. Ceza Dairesi'nde 20 eylül 2018'de onanmıştı. Onama üzerine milletvekilliği düşürülen Enis Berberoğlu, Anayasa Mahkemesi'ne başvurmuş ve Berberoğlu hakkında yeniden yargılama kararı verilmişti.

BERBEROĞLU İKİNCİ KEZ AYM'YE BAŞVURMUŞTU

Kararı değerlendiren İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi ise "yerindelik denetimi kapsamında kaldığı" gerekçesiyle yeniden yargılamaya yer olmadığına karar vermişti. Enis Berberoğlu ise avukatları aracılığıyla bir üst mahkeme olan İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesi'ne itiraz dilekçesi sunmuştu. İtirazı değerlendiren İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesi de itiraza ilişkin karar verilmesine yer olmadığına hükmetmişti.

Mahkeme kararında, "yeniden yargılama ile ilgili ve müteakip işlemlere ilişkin kararı vermekle görevli mahkemenin ihlal kararının kaynağı olan İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi olduğu değerlendirilerek, Anayasa Mahkemesi'nin ihlalin giderilmesine ilişkin görevin İstanbul Bölge Mahkemesi 2. Ceza Dairesi olduğu kanaatine varılarak ve mahkememizin değişik iş talebi olarak geldiği ve görevsizliğe ilişkin mahkememizce gözönünde bulundurularak vaki itiraz hakkında karar verilmesine yer olmadığına" ifadelerine yer verilmişti.

Bunun üzerine Berberoğlu'nun avukatları, ikinci kez Anayasa Mahkemesine başvurmuştu.

KARAR MECLİS'E GELDİ

Hakkında yeniden yargılama kararı verilen Enis Berberoğlu kararı TBMM'de okundu. Kararın okunmasıyla birlikte Berberoğlu yeniden CHP milletvekili oldu.