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        Haberler Gündem Son dakika haberi! Bilecik'te çıkan orman yangınına müdahale ediliyor - Güncel haberler

        Bilecik'te çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

        Bilecik'in Yenipazar ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.08.2023 - 22:03
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        Bilecik'te orman yangını çıktı
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        Kırsal Yukarıçaylı köyündeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Dumanları gören vatandaşların ihbarı üzerine, bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

        Yangına, karadan 190 personel, 70'e yakın araç ve arazöz, çok sayıda iş makinası ve su tankeri ile müdahale ediliyor.

        Çevre illerden de ekiplerin sevk edildiği yangında, gece görüşlü helikopter, söndürme çalışmasına havadan destek veriyor.

        Yangın yerine yakın bölgede çadırda konaklayan orman işçileri de ekiplerce güvenli bölgeye tahliye edildi.

        Vali Kemal Kızılkaya, Kaymakam Rümeysa Sena Kurt, Bursa Orman Bölge Müdürü Esat Şimşek, İl Jandarma Komutanı Muzaffer Sandal ve Yenipazar Belediye Başkanı İlhan Özden de olay yerinde incelemelerde bulundu.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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