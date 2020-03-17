Koronavirüs salgını nedeniyle EURO 2020'nin ardından bir dev turnuva daha ertlendi. Güney Amerika futbolunun patronu CONMEBOL, Copa America'nın bu yaz yerine 2021 yazında düzenleneceğini açıkladı.
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