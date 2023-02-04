Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete’de yayınlandı.
Karara göre; Birleşmiş Milletler Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilciliği Özel Temsilcisi Feridun Hadi Sinirlioğlu'nun görevine son verildi. Yerine Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal atandı.
Sinirlioğlu, 2016 yılından bu yana Birleşmiş Milletler Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilcisi görevindeydi.
Yerine gelen Sedat Önal, 2018 yılından bu yana Dışişleri Bakan Yardımcısı mevkisindeydi.
Fotoğraf: AA
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