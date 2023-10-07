Son dakika haberi BM yarın olağanüstü toplanıyor Hamas'ın İsrail'e başlattığı operasyonun ardından Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin Pazar günü Türkiye saati ile 22.00'de toplanacağı açıklandı. BM sözcüsü Stephane Dujarric yaptığı açıklamada, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Hamas'ın saldırısını kınadığını ve 'daha büyük bir çatışmayı önlemek için tüm diplomatik çabaların gösterilmesi' yönünde çağrıda bulunduğunu söyledi. Toplantı kararının Brezilya'nın yaptığı 'acil' çağrı üzerine alındığı belirtildi

Ali Çınar acinar@haberturk.com Giriş: 07.10.2023 - 19:27 Güncelleme: 07.10.2023 - 19:30 facebook

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