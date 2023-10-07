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        Haberler Dünya Diplomasi Son dakika haberi BM yarın olağanüstü toplanıyor

        Son dakika haberi BM yarın olağanüstü toplanıyor

        Hamas'ın İsrail'e başlattığı operasyonun ardından Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin Pazar günü Türkiye saati ile 22.00'de toplanacağı açıklandı. BM sözcüsü Stephane Dujarric yaptığı açıklamada, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Hamas'ın saldırısını kınadığını ve 'daha büyük bir çatışmayı önlemek için tüm diplomatik çabaların gösterilmesi' yönünde çağrıda bulunduğunu söyledi. Toplantı kararının Brezilya'nın yaptığı 'acil' çağrı üzerine alındığı belirtildi

        Ali Çınar
        acinar@haberturk.com
        Giriş: 07.10.2023 - 19:27 Güncelleme: 07.10.2023 - 19:30
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        BM yarın olağanüstü toplanıyor
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        Ciner Medya Grubu Amerika Temsilcisi Ali Çınar'ın haberine göre Hamas'ın İsrail'e başlattığı operasyonun ardından Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin Pazar günü Türkiye saati ile 22.00'de toplanacağı açıklandı. BM sözcüsü Stephane Dujarric yaptığı açıklamada, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Hamas'ın saldırısını kınadığını ve ‘daha büyük bir çatışmayı önlemek için tüm diplomatik çabaların gösterilmesi’ yönünde çağrıda bulunduğunu söyledi. Toplantı kararının Brezilya'nın yaptığı 'acil' çağrı üzerine alındığı belirtildi.

        Ayrıntılar gelecek

        Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir

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