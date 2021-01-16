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Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) hisse senedi piyasalarındaki yatırımcı sayısının 2 milyonu aşarak 2 milyon 2 bin 873 kişiye ulaştığını açıkladı. MKK verilerine göre 2020 başından 15 Ocak 2021'e kadar yatırımcı sayısında 786 bin 128'lik artış yaşandı.

Koronavirüs salgınıyla beraber dünya genelinde borsalara ilgi arttı. 2012 yılında hisse senedi piyasalarındaki yatırımcı sayısı 1 milyon 88 bindi. 2019 sonunda ise 1 milyon 216 bine yükseldi. Yani uzun yıllar yatırımcı sayısı çok düşük bir hızla arttı. Hatta zaman zaman sayıda düşüşler yaşandı.

Geçen yıl ise yatırımcı sayısında adeta bir patlama yaşandı. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi geçen yıl bu yeni yatırımcıların yüzünü güldürdü. BIST 100 endeksi yıl genelinde yaklaşık yüzde 30 yükseldi.