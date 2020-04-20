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Başakşehir Şehir Hastanesi bugün açılıyor! Sağlık Bakanlığı tarafından Kamu Özel İşbirliği modeli ile yapılan İstanbul Başakşehir Şehir Hastanesi'nin ilk etabı bugün açılıyor. Başakşehir Şehir Hastanesi yaklaşık 1 milyon metrekare kapalı inşaat alanı ve 2 bin 682 yatak kapasitesine sahip. Şehir hastanesinde 469 yatak kapasiteli Genel Hastane, 327 yatak kapasiteli Kalp ve Damar Hastalıkları, 311 yatak kapasiteli Ortopedi ve Nöroloji, 521 yatak kapasiteli Çocuk, 359 yatak kapasiteli Kadın Doğum, 367 yatak kapasiteli Onkoloji, 128 yatak kapasiteli Psikiyatri ve 200 yatak kapasiteli Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi bulunuyor.

8 AYRI BRANŞ HASTANESİNİ İÇİNDE BARINDIRIYOR

Başakşehir Şehir Hastanesi'nin açılışına katılan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Sancaktepe Şehir Hastanesini de açtığımızda iki sağlık üssümüz olacak. 72 adet tüm kampüs 7/24 izlenebilecek şekilde kamera kontrolü yapılabilmektedir. Hastane akıllı bina sistemiyle donatılmıştır. Çocuk acil girişinde hem çocuk hem erişkin hem de kadın doğum servisi bulunmaktadır. 8 ayrı branş hastanesini içinde barındırmaktadır.

Bakan Koca, “Kampüsümüz Genel Hastane, Çocuk Hastanesi, Ortopedi Hastanesi, Nöroloji Hastanesi, Kadın Doğum Hastanesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Hastanesi, Onkoloji Hastanesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi ve Psikiyatri Hastanelerimizden oluşmakta. Tamamı hizmete girdiğinde Avrupa’nın tek kampüste en fazla yoğun bakım kapasitesine sahip hastanesi olacaktır. 2 bin 68 deprem izolatörünün kullanıldığı tek blokta en büyük yapı olduğunu ifade etmek istiyorum. Şehir hastanemiz bütünüyle tam olarak 15 Mayıs’ta faaliyete geçecektir. Bu salgın mücadelemizde bizim en büyük limanlarımızdan biri şehir hastanelerimiz olmuştur.

Şimdilik bu bölümleri pandemi hastanesi olarak kullanacağız. Sadece pandemi hastaları hedeflendiği için il genelinde yatış kararı verilmiş hastalarımızın 112 aracı ile nakledilerek getirilmesi planladı. Bugün için 155 yoğun bakım yatağı ile birlikte bin 35 nitelikli yatağı katmış bulunuyoruz” diye konuştu.



Hastanenin plazma tedavisine yönelik alt yapıya da sahip olduğunu vurgulayan Bakan Koca, bu sayede korona virüs ile mücadelenin etkin şekilde gerçekleştirileceğini kaydetti. Koca, "Yerli ve milli ventilatörümüz bugün itibariyle üretilmiş ve kullanıma hazır hale getirilmiştir. Şuan 100 adet. Mayıs ayına kadar 5 bine kadar üretilmesini planladık. Siparişini erken dönemde vermiş olduk. Üretimi daha da arttırmayı hedefliyoruz” dedi.

15 MAYIS'TA AÇILIYOR

Genel Hastane, Kalp ve Damar Hastalıkları, Ortopedi ve Nöroloji, Çocuk, Kadın Doğum, Onkoloji, Psikiyatri ve Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi bulunuyor. 15 Mayıs'ta açılacak. Şimdilik pandemi hastaları hedeflendiği için yatış kararı verilmiş hastanelerin 112 aracılığıyla nakledilmesi planlandı.

Tomografi ve röntgen cihazları hazır durumdadır. Hastanemizde 7 adet tomografi 7 MR cihazımız bulunmaktadır. 24 ultrason cihazı var. Özellikle kanser tanısında kullandığımız pet ct ve spect ct cihazı da toplamda 4 tane planlanmış durumda. Hem teşhis hem tedavide en iyi hizmet verilecek şekilde planlandır." açıklamalarında bulundu.

Bakan Koca, merkezi yardım masası hizmetin kaliteli verilmesi, hastaların sorunlarının çözülmesinin özel bir organizasyon gerektirdiğini söyledi.

Koca, sterilizasyonunu son derece önemli olduğunu belirterek, merkezi sterilazyon ünitesinde 150 çalışanın hizmet verdiğini kaydetti, her sürecin dijital olarak takip edildiğini söyledi.

BAKAN KOCA: DÜNYADA BAŞKA ÖRNEĞİ YOK

Bakan Koca, Pandemi sürecinde kurulan hastanenin bu dönemde immün plazma için de kan transfüzyon işlemi için donanımın hazır olduğunu, immün plazma işleminin yapılabileceğini belirtti.

Bakan Koca, hastanenin immün plazmanın hastalara kullanılması için gerekli altyapıya sahip olunduğunu vurguladı. 50 kişiye yakın faaliyette olan, ilerleyen süreçte 300 kişilik bir kapasite olacağını söyledi.

Bakan Koca, Acil'de müşahede ve müdahale için 60'a yakın yatak olduğunu belirtirken, bütün şehir hastanelerinde olduğu gibi, tüm yatakları yoğun bakım altyapısına sahip olup, hepsi yoğun bakım olarak kullanılıp, dünyada başka bir örneğinin olmadığını söyledi.

Bakan Koca, 450 yoğun bakım yatağında birer ventilatör bulunduğunu belirtti.

Bu dönemde en çok sorun olan şeyin solunum cihazı ventilatörler olduğunu kaydeden Bakan Koca, "Bir prototip firmasının geliştirdiği ve Sanayi Bakanlığı'nın geliştirdiği ventilatörlerin altını çizerek ifade etmek istiyorum. Yerli ventilatörler bugün kullanıma hazırdır.

Mayıs ayı itibariyle 5 bine kadar üretilmesini planladık, siparişini erken vermiş olduk, üretim hakkı ve satış hakkı Sağlık Bakanlığının öncülüğünde gerçekleşen ve Sanayi Bakanlığı'nın desteğiyle sağlanan önümüzdeki dönemde hakları bizde olduğu için sayıları artırmayı hedefliyoruz" dedi.

BAKAN VARANK: SADECE ÜLKEMİZ İÇİN DEĞİL TÜM İNSANLIK İÇİN ÜRETTİK

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Koronavirüs salgını pek çok gelişmiş ülkeyi aciz bırakırken Türkiye çok şükür ayaklarının üzerinde duruyor. Bu süreçte canla başla çalışan sağlık çalışanlarına teşekkürlerimi iletiyorum. Bugün yerli ve milli solunum cihazlarının teslimatını da gerçekleştiriyoruz. Bu küresel salgın ülkemize girmeden önce tedbir almaya başladık.

Bugün bu cihazları parasını verseniz bile alamıyorsunuz. Sağlık Bakanlığımız ile sürecin en başında harekete geçtik. Biyosis isimli bir şirketin çalışmaları vardı. Yerli firmalarımız seferberlik başlattı. Sadece 14 günde seri üretim bandı ilk yerli solunum cihazlarını indirdiler. Sağlık Bakanlığımıza teslim ediyoruz. 5 bin cihaz üretilmiş olacak.

Biz bu cihazları sadece ülkemiz için değil, bu salgınla boğuşan tüm insanlık için ürettik. Ülkemizin ihtiyacının olmadığı durumlarda diğer ülkelere de bu cihazlar çok rahat bir şekilde gönderilebilir. Böyle bir küresel salgın döneminde yardım isteyen değil yardım eden bir ülke olmak bizleri gururlandırıyor. Bu Türk mühendislerinin gücüdür. Bu işte emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum." dedi.