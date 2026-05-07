Bursa'da ranzadan düşen çocuğun kafatası kırıldı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, 2 yaşındaki Eymen G., ranzada zıplarken dengesini kaybederek yere düştü. Hastaneye kaldırılan Eymen'in kafatasında kırık tespit edilirken, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi
Giriş: 07 Mayıs 2026 - 07:46
Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda ranzadan düşen 2 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.
Olay, saat 23.00 sıralarında İnegöl'ün kırsal Yeniceköy Mahallesi'ndeki bir evde meydana geldi.
2 yaşındaki Eymen G., ranza üzerinde zıplayarak oynamaya başladı. O sırada dengesini kaybeden çocuk, kafa üstü yere düştü.
Yaralanan çocuk, ailesi tarafından özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan tetkiklerde kafatasında kırık olduğu tespit edilen çocuk, annesi Şeyma G.'nin kucağında Ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.
