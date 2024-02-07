Çağlayan Adliyesi'ndeki saldırıda gözaltı sayısı 90 oldu

İstanbul Adliyesi önündeki polis kontrol noktasına yönelik terör saldırısına ilişkin soruşturmada gözaltına alınan şüpheli sayısı 90'a ulaştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, terör örgütü DHKP/C'li teröristler Emrah Yayla ve Pınar Birkoç'un Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önünde polis kontrol noktasına yönelik silahlı saldırısına ilişkin soruşturmada yeni şüpheliler tespit edip gözaltı kararları aldı.

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Başsavcılık talimatıyla hareket eden polis ekiplerinin, şu ana kadar 90 zanlıyı gözaltına aldığı öğrenildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, dün yaptığı açıklamada, soruşturma kapsamında 25 ayrı adrese operasyon düzenlendiği ve 40 kişinin gözaltına alındığını bildirmişti. Yerlikaya ayrıca, operasyonların devam ettiğini belirtmişti. REKLAM

YARALILARIN TEDAVİSİ SÜRÜYOR İstanbul Adliyesi önündeki polis kontrol noktasına yönelik terör saldırısında yaralanan 2'si polis 4 kişinin hastanelerdeki tedavileri devam ediyor. Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önündeki terör saldırısında yaralanan 3'ü polis 7 kişi, çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Dört farklı hastanede tedavi gören yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayda yaralananlardan biri olan Dilfiraz Karataş, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti. Biri polis 2 yaralı ise hastanedeki tedavilerinin tamamlanmasının ardından dün akşam saatlerinde taburcu edilmişti.