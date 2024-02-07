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        Haberler Gündem Güvenlik Çağlayan Adliyesi'ndeki saldırıda gözaltı sayısı 90 oldu - Son dakika haberleri

        Son dakika haberi Çağlayan Adliyesi'ndeki saldırıda gözaltı sayısı 90 oldu

        İstanbul Çağlayan Adliyesi'nde dün DHKP/C'li iki teröristin gerçekleştirdiği saldırıya ilişkin soruşturmada gözaltı sayısı 90'a yükseldi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2024 - 13:55 Güncelleme: 07.02.2024 - 14:02
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        Çağlayan Adliyesi'ndeki saldırıda gözaltı sayısı 90 oldu
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        İstanbul Adliyesi önündeki polis kontrol noktasına yönelik terör saldırısına ilişkin soruşturmada gözaltına alınan şüpheli sayısı 90'a ulaştı.

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, terör örgütü DHKP/C'li teröristler Emrah Yayla ve Pınar Birkoç'un Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önünde polis kontrol noktasına yönelik silahlı saldırısına ilişkin soruşturmada yeni şüpheliler tespit edip gözaltı kararları aldı.

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        Başsavcılık talimatıyla hareket eden polis ekiplerinin, şu ana kadar 90 zanlıyı gözaltına aldığı öğrenildi.

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, dün yaptığı açıklamada, soruşturma kapsamında 25 ayrı adrese operasyon düzenlendiği ve 40 kişinin gözaltına alındığını bildirmişti. Yerlikaya ayrıca, operasyonların devam ettiğini belirtmişti.

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        YARALILARIN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

        İstanbul Adliyesi önündeki polis kontrol noktasına yönelik terör saldırısında yaralanan 2'si polis 4 kişinin hastanelerdeki tedavileri devam ediyor.

        Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önündeki terör saldırısında yaralanan 3'ü polis 7 kişi, çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Dört farklı hastanede tedavi gören yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Olayda yaralananlardan biri olan Dilfiraz Karataş, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti. Biri polis 2 yaralı ise hastanedeki tedavilerinin tamamlanmasının ardından dün akşam saatlerinde taburcu edilmişti.

        ADLİYE'DE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ARTIRILDI

        Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda, terör saldırısının ardından güvenlik önlemleri arttırıldı.

        Bir vatandaşın hayatını kaybettiği, 3'ü polis 6 kişinin yaralandığı terör saldırısının meydana geldiği İstanbul Adliyesi'nin önünde ve metrobüse giden üst geçitte önlemler yoğunlaştırıldı.

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        Polis ekipleri, bu alanda durdurdukları kişilere yönelik Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıyor.

        İstanbul Adliyesi çevresinde polis ekipleri devriye gezerken, TOMA ve polis araçları meydanda hazır bekletiliyor.

        Adliyenin C kapısında vatandaşların binaya girişleri özel güvenlik görevlileri ve çok sayıda polisin kontrolünde yapılıyor.

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