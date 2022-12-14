AA / HABERTURK.COM

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, bugün 2. kez bir araya gelmeye hazırlanırken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den toplantı öncesinde açıklama geldi. Bilgin "Asgari ücreti, diğer ücretleri de rahatlatacak bir düzeyde bir uzlaşmayla belirleyeceğiz." dedi.

Bilgin, Sosyal Güvenlik Kurumunca düzenlenen Eğitimli Çocuk Bakıcılarının Teşviki Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi'nin kapanış konferansında konuştu. Programın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayanBilgin, asgari ücret görüşmelerine ilişkin, "Asgari ücret önemli bir kurumdur. Yapılan eleştirileri inceliyorum. Asgari ücret diğer ücretle çalışanların da ücretlerinin yukarı tırmanmasını sağlar. İnanıyorum ki bugünkü toplantıdan belli bir uzlaşma sağlayarak, asgari ücretliyi rahatlatacak bir ücrette anlaşma sağlayacağız. Bu ay içinde yasal olarak imzalamamız lazım. Bu defa da geniş bir uzlaşma ile bunu yapacağımıza inanıyorum. Bu hafta asgari ücretle ilgili önemli bir toplantı yapıyoruz. Toplantı bittikten sonra bir değerlendirme yaparak kamuoyu ile paylaşacağız" dedi.



'TEKNİK SORUNLAR ÇÖZÜLDÜ'





Bakan Bilgin, EYT düzenlemesi ile ilgili ise "EYT'de teknik sorun ile yaş arasında nasıl ilişki kuruldu, bilmiyorum. Teknik sorun, kayıtlarla ilgili sorunlar. Sorunların çözüldüğünü söylüyorum. Bir sorun var değil. Altyapıyı oluşturuyoruz. İstifade edecek insanların tamamını kapsayacak bir düzenleme yapıyoruz" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün Türkmenistan ziyareti öncesi açıklamalarda bulundu. “Bu ay sonuna kadar EYT konusunu neticelendireceğiz” diye konuştu.

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