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Son dakika haberi Can kaybı 59'a yükseldi!

Sel felaketinde can kaybı 59'a yükseldi. Kastamonu'da 49, Sinop'ta 9 ve Bartın'da 1 kişi yaşamını yitirdi.

AFET! Son dakika: Can kaybı 59'a yükseldi!
Can kaybı 59'a yükseldi!
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HABERTURK.COM / Ajanslar

AFAD'dan yapılan açıklamada, "Yaşanan sel nedeniyle 59 vatandaşımız (49 Kastamonu, 9 Sinop, 1 Bartın) hayatını kaybetmiştir. 8 vatandaşımızın tedavilerine hastanelerde devam edilmektedir" denildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dün yaptığı açıklamada, 77 kişi için kayıp ihbarı yapıldığını bildirmişti.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Karadeniz'deki sel nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 59'a yükseldiğini bildirdi.

AFAD'dan Batı Karadeniz'deki sele ilişkin yapılan açıklamada, Kastamonu'da 49, Sinop'ta 9 ve Bartın'da 1 kişinin hayatını kaybettiği, 8 kişinin tedavilerine hastanelerde devam edildiği belirtildi.

KIZILAY 142 BİNDEN FAZLA KİŞİYE YARDIM ULAŞTIRDI

Türk Kızılay, Batı Karadeniz'de meydana gelen sel felaketinin ardından bölgede 142 binden fazla kişiye insani yardım ulaştırdı.

Kurumdan yapılan açıklamada, Türk Kızılayın, Sinop, Bartın ve Kastamonu'da 1091 afet uzmanı ve gönüllüsüyle yardım çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

Kızılayın şu ana kadar 142 binden fazla kişiye insani yardım ulaştırdığı, 9 ikram ve 49 operasyon aracının bölgede bulunduğu açıklandı.

Açıklamada, 97 binden fazla kişiye sıcak yemek, 44 binin üzerinde kişiye kumanya ile beslenme hizmeti veren Türk Kızılayın, 50 binden fazla ikramlık malzeme ve 850 bin litreden fazla temiz su dağıtımlarına devam ettiği belirtildi.

Kızılay ekiplerinin, Kastamonu Bozkurt ve Sinop Ayancık'taki yardım çalışmalarının yanı sıra selden etkilenen köylere de su, ekmek, gıda ve hijyen malzemesi ulaştırdığı, ulaşılamayan köylere Türk Silahlı Kuvvetleri helikopterlerinin desteğiyle yardım malzemesi ulaştırıldığı kaydedildi.

SELİN İZLERİ DRONE İLE GÖRÜNTÜLENDİ

Kastamonu’nun Bozkurt ilçesine meydana gelen sel felaketinin ardından enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor. Her sokakta felaketin izleri görülüyor.

Kastamonu’nun Bozkurt ilçesi, tarihinin en büyük sel felaketinin yaşadı. Suların zaman zaman üçüncü kata kadar ulaştığı sel suları, Bozkurt’u savaş alanına çevirdi. Otomobilleri ters çeviren sular, köprüleri yıkıp geçti. Evlerin bir çoğunda hasar meydana gelirken, enkaz kaldırma çalışmaları halen devam ediyor. Yıkılan köprünün yeniden ayağa kaldırılması ekiplerin öncelileri arasında.

Yıkılan binada ise enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor. Binada oturan ve enkaz altında kalan vatandaşların kurtarılması için AFAD, JAK ve diğer kurtarma ekipleri 5 gündür çalışıyor. İlçenin son hali ise havadan görüntülendi. Çekilen görüntülerde sel felaketinin boyutu gözler önüne seriliyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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