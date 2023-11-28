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        Haberler Gündem Güncel Son dakika: Çanakkale Boğazı'nda gemi trafiği askıya alındı

        Son dakika haberi Çanakkale Boğazı'nda gemi trafiği askıya alındı

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, "Çanakkale Boğazı gemi trafiği, saat 15.15 itibariyle olumsuz hava koşulları nedeniyle çift yönlü ve geçici olarak askıya alınmıştır" açıklamasında bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.11.2023 - 15:51 Güncelleme: 28.11.2023 - 16:18
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        Çanakkale Boğazı'nda gemi trafiği askıya alındı
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        Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, olumsuz hava koşulları nedeniyle Çanakkale Boğazı'ndaki gemi trafiğinin askıya alındığını açıkladı.

        Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Çanakkale Boğazı gemi trafiği, saat 15.15 itibariyle olumsuz hava koşulları nedeniyle çift yönlü ve geçici olarak askıya alınmıştır" denildi.

        YARIN BAZI FERİBOT SEFERLERİ DE YAPILAMAYACAK

        Çanakkale'de, Geyikli-Bozcaada ve Kabatepe-Gökçeada hatlarında yapılması planlanan arabalı vapur seferlerinden bazıları da, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

        Çanakkale Boğazı ile adalar hatlarında ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'den yapılan açıklamada, yarın Gökçeada'dan Kabatepe'ye saat 15.00 ve 19.00, Kabatepe'den Gökçeada'ya saat 17.00 ve 21.00 dışındaki seferlerin iptal edildiği duyuruldu.

        Açıklamada, Bozcaada'dan Geyikli'ye saat 20.00, Geyikli'den Bozcaada'ya ise saat 21.00 hariç diğer seferlerin aynı gerekçeyle gerçekleştirilemeyeceği bildirildi.

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