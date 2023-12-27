Son dakika haberi Çankırı’da 4.5 büyüklüğünde deprem Merkez üssü Çankırı'nın Ilgaz ilçesi olan 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Çankırı Valisi Fırat Taşolar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, depremle ilgili kurumlarına ulaşan herhangi bir olumsuz çağrı olmadığını bildirdi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Çankırı'nın Ilgaz ilçesi olan 4.5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin 7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

"OLUMSUZ BİR DURUM BULUNMAMAKTADIR"

AFAD'dan yapılan açıklamada, "Çankırı ilimizin Ilgaz ilçesinde saat 16.04’te meydana gelen 4.5 büyüklüğündeki #deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız" ifadeleri kullanıldı.

ÇANKIRI VALİSİ'NDEN AÇIKLAMA

Çankırı Valisi Fırat Taşolar da, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, depremle ilgili kurumlarına ulaşan herhangi bir olumsuz çağrı olmadığını bildirdi.

Bölgede tarama çalışmalarının devam ettiğini belirten Taşolar, "Çankırılı hemşehrilerimize çok geçmiş olsun. Kurumlarımıza ulaşan herhangi bir olumsuz çağrı olmamıştır. Tarama çalışmalarımız devam etmektedir. Allah milletimizi tüm felaketlerden korusun." ifadelerine yer verdi.

Deprem, Çorum ve Kastamonu'dan da hissedildi. Kastamonu Valiliğinden yapılan açıklamada da deprem neticesinde birimlerine olumsuz bir haber ulaşmadığı belirtildi.