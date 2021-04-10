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Son dakika haberi Çavuşoğlu, Mısırlı mevkidaşı ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Mısırlı mevkidaşı Samih Şukri ile Ramazan ayını tebrik amacıyla bir görüşme gerçekleştirdi.

Son dakika haberi Çavuşoğlu, Mısırlı mevkidaşı ile görüştü
Çavuşoğlu, Mısırlı mevkidaşı ile görüştü
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HABERTURK.COM / AA

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Mısır Dışişleri Bakanı Sameh Shoukry ile görüştü. Görüşme kapsamının Ramazan ayını karşılıklı tebrik amacı olduğu bildirildi.

DİPLOMATİK TEMASLAR BAŞLAMIŞTI

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türkiye- Mısır ilişkilerine ilişkin geçen ay bir soru üzerine yaptığı değerlendirmede "Herhangi bir ön koşul Mısırlılardan gelmedi. Bizden de herhangi bir ön koşul şu anda gitmedi. Ama yıllarca bağlar kopuk olunca bir günde hiç bir şey olmamış gibi hareket etmek de o kadar kolay olmuyor. Yavaş yavaş görüşerek, bir yol haritası belirleyerek ve o konularda adım atarak oluşuyor. Yıllardır ister istemez bu kadar kopukluk olunca bir güven eksikliği de oluyor. Bu normal, iki tarafta da olabilir. O nedenle belli bir strateji, yol haritası çerçevesinde görüşmeler oluyor, devam ediyor. Mısır ile hem istihbarat düzeyinde hem de dışişleri bakanlıkları düzeyinde temaslarımız var. Diplomatik düzeyde temaslarımız başladı" ifadelerini kullanmıştı.

Çavuşoğlu, Mısır Dışişleri Bakanı Semih Şukri ile daha önce uluslararası toplantılarda denk geldikçe görüştüklerini, iki yıl önce de New York'ta bir araya geldiklerini, 2013'ten bu yana ilişkilerde kopukluk olduğu için ön şarttan ziyade, temasların aşama aşama gerçekleştiğini anlatmıştı.

Çavuşoğlu'nun Mısırlı mevkidaşı ile yaptığı görüşme uzun bir aradan sonra bakan düzeyinde gerçekleşen ilk temas olarak kayıtlara geçti.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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