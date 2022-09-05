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Son dakika haberi Çavuşoğlu'ndan Macron'a tepki

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna ile ortak basın toplantısı düzenledi. Bakan Çavuşoğlu yaptığı açıklamada, "Macron’un açıklamaları talihsiz olmuştur" dedi

Son dakika: Son dakika haberi Çavuşoğlu'ndan Macron'a tepki
Genel

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Bakan Çavuşoğlu yaptığı açıklamada, "Macron'un Türkiye'ye yönelik sözleriyle ilgili olarak, "Macron’un açıklamaları talihsiz olmuştur. Türkiye olarak biz Afrika’da ya da başka bir yerde bir ülkeyi rakip olarak görmüyoruz. Herkesle iş birliği yapma arzusundayız. Yaptığımız açıklamalarda net ifadeler kullanıyoruz. 'Fransa’nın geçmişteki Afrika’daki sömürgeci anlayışı tutmadı, geçmişteki sömürgeci yaklaşımından ders almalılar' dedik. Fransa, aleyhine bir tutum varsa bunu Türkiye’de ya da başka ülkelerde aramaması gerekiyor. O ülkeleri Fransa’ya karşı kışkırttığımız için değil." dedi"

Bakan Çavuşoğlu, yaptığı açıklamada, "Fransa'daki Türk ve Müslüman toplumunun cami ve derneklerinin güvenliği için gerekli tüm tedbirlerin alınmasını bekliyoruz" ifadesini kullandı.

Fransa Dışişleri Bakanı Colonna da "Sayın Bakanı (Çavuşoğlu) tebrik ettim. Türkiye'yi sitayişle andım. Çünkü tahıl konusunda temmuz ayında çok önemli bir başarı elde ettiler." şeklinde konuştu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Macron'un Türkiye'ye yönelik sözleriyle ilgili olarak, "Macron’un açıklamaları talihsiz olmuştur. Türkiye olarak biz Afrika’da ya da başka bir yerde bir ülkeyi rakip olarak görmüyoruz. Herkesle iş birliği yapma arzusundayız. Yaptığımız açıklamalarda net ifadeler kullanıyoruz. 'Fransa’nın geçmişteki Afrika’daki sömürgeci anlayışı tutmadı, geçmişteki sömürgeci yaklaşımından ders almalılar' dedik. Fransa, aleyhine bir tutum varsa bunu Türkiye’de ya da başka ülkelerde aramaması gerekiyor. O ülkeleri Fransa’ya karşı kışkırttığımız için değil." dedi.

Tahıl koridoruyla ilgili de açıklama yapan Bakan Çavuşoğlu, "Tahıl sevkiyatının sorunsuz bir şekilde devam ettiğini söylemiştim. Gemilerin sayısı da her geçen gün artıyor. Bunun devam etmesini istiyoruz. Türkiye'den arkadaşlarımız BM ile sorunu hallediyorlar görüş ayrılığı olduğu zaman. Zaporijya Nükleer Santrali konusunda mutabakata varılırsa tüm bu adımların kalıcı bir ateşkese doğru evrilmesini arzu ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna ise "Bunun (Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un açıklamaları) Türkiye ile ilgili olmadığını, başka bağlamda söylenmiş sözler olduğunu hatırlatmak isterim. Afrika kıtasında birçok ortak hedefimiz de var. Sayın Cumhurbaşkanı’nın söylediği yeni sömürgecilik ya da Türkiye ile ilgili değildir." açıklamasında bulundu.

Ayrıntılar gelecek...

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